Comença el curs i ens posem deures

El curs 24-25 ha arrencat i ho ha fet, com cada any, amb emocions, il·lusions, nervis… Des dels més petits, delerosos de noves descobertes, fins als alumnes de cursos postobligatoris, més experts, però amb il·lusions renovades per sembrar el seu futur. També és moment d’emocions per a les famílies, així com per als mestres i professors i tots els professionals de l’ensenyament a qui faig, des d’aquí, un enorme agraïment i reconeixement per la seva tasca vocacional i esforç diari a les aules. A Igualada, hem iniciat el curs amb la visita de la consellera d’Educació per desbloquejar diverses demandes vinculades a projectes educatius de la ciutat.

És temps d’il·lusions, però també de reptes. És obvi que l’àmbit de l’educació –un dels pilars fonamentals de la nostra societat– es troba, a escala global, en una etapa d’incertesa i de debat. Malgrat que les competències corresponen a administracions que estan per damunt de les locals, podem pensar globalment i actuar localment. El nostre sistema educatiu ha de ser de qualitat i ha d’arribar a tothom. Com a societat, no ens podem permetre sectors de la població, adolescents i joves, tinguin alts índexs de fracàs escolar i quedin exclosos del món formatiu prematurament. Hem de pensar en una educació equitativa i inclusiva i en altres aspectes com millorar competències bàsiques i debatre sobre temes com la llengua o l’ús de les tecnologies.

I hem d’actuar localment. A Igualada, el foment del coneixement està pensat des dels zero als cent anys, des dels nous reptes en les escoles bressol, a nous instituts, a ciutat universitària, a més graus de formació professional o premis d’excel·lència.

En el nostre projecte de ciutat, hem situat l’educació al davant de la nostra agenda, com una de les principals prioritats per bastir una ciutat moderna, innovadora, sostenible i oberta. Per fer d’Igualada una de les millors ciutats de Catalunya on viure. Una de les millors ciutats on treballar. Una de les millors ciutats catalanes on viure experiències. I una de les millors ciutats del país on estudiar.

Igualada és una ciutat amb una xarxa de centres d’ensenyament –tant públics com concertats– innovadors i d’un gran nivell. Des del govern de la ciutat hem apostat per acompanyar aquests centres en l’assoliment de l’excel·lència. Hem invertit més d’un milió quatre-cents mil euros en actuacions en equipaments, posant especial atenció en menjadors escolars i en la sostenibilitat. També hem fet possible la creació d’un nou institut públic, el Badia i Margarit, per donar cabuda a estudiants d’Igualada i de la comarca. I hem fet una ferma i decidida aposta per fer d’Igualada una ciutat universitària de referència a Catalunya, amb la construcció de dos moderns campus universitaris i amb una oferta de vuit titulacions entre graus, dobles graus i màsters, amb una xifra rècord de 850 alumnes. La Formació Professional també ha estat una de les prioritats per al nostre govern: entre altres actuacions, cal destacar l’ampliació dels estudis de l’Escola municipal d’art i disseny Gaspar Camps, “La Gaspar”, amb un Grau Superior de Formació Professional de Disseny en Pell, una formació que permetrà que els alumnes puguin trobar feina al sector, amb un lloc de treball de qualitat i amb valor afegit. Des d’Igualada liderem, també, un projecte europeu únic que promou el foment de les STEM, vocacions científiques i tecnològiques entre infants i joves, juntament amb altres actors del territori i europeus com són escoles, universitats, formació professional i empresa.

Ara, mirem endavant. Comença el curs escolar i ens posem deures. Des de les administracions competents fins als ajuntaments, passant pels mateixos estudiants, les famílies, els professionals i la comunitat educativa, tots, absolutament tots ens hem de posar deures per afrontar els nous reptes globals. I actuar.

Catalunya té un repte demogràfic important i els pobles i ciutats del país han de satisfer unes necessitats d’inclusió i de cohesió que abasten, entre altres aspectes, el d’oferir i garantir una formació de qualitat i opcions de futur per als nostres infants i joves. En aquest sentit, tenim el compromís com a govern d’Igualada i jo, personalment, com a alcalde de la ciutat de continuar situant l’ensenyament com a prioritat, invertint en programes i en els centres d’estudis obligatoris i en els estudis postobligatoris. En aquest sentit, treballarem per ampliar els estudis de Formació Professional i per arribar a la fita del miler d’estudiants universitaris.

L’ensenyament és una peça fonamental per al desenvolupament d’una ciutat, ja que constitueix el motor que impulsa el progrés social, econòmic i cultural. Des de l’educació primària fins a la universitària, cada etapa del procés educatiu té un paper clau en la formació dels infants i joves, creant les bases perquè esdevinguin ciutadans responsables, compromesos i capaços de contribuir positivament al seu entorn. L’educació és la pedra angular sobre la qual es construeix el futur d’una ciutat, és una inversió per evolucionar i afrontar amb èxit els reptes del segle XXI.

Volem que Igualada sigui una ciutat líder en qualitat de vida. Aquesta és la nostra ambició i el nostre compromís. I per això, ens posem deures.

En aquests últims anys hem fet els deures –i amb bona nota– i, en aquest inici de curs, ens en posem més perquè Igualada sigui també una ciutat referent de talent i coneixement.