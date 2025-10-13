Operació policial a l’Anoia contra una banda dedicada a fer narcoassalts en camions amb droga

Aquest dilluns, agents de la DIC dels Mossos d’Esquadra, juntament amb efectius de la Policia Foral de Navarra, han iniciat un dispositiu en diferents punts de l’Anoia per desarticular un grup criminal especialitzat en robatoris violents. Concretament, aquest grup realitzava robatoris violents a camions que transportaven droga.
Hi ha hagut entrades en diferents domicilis, naus i tallers de la comarca, la més important a La Torre de Claramunt, a la zona de La Torre Baixa. S’han produït detencions, segons ha pogut comprovar aquest mitjà.
El desplegament policial, liderat per l’Àrea Central d’Investigació de Patrimoni, compta amb més d’un centenar d’efectius amb agents de la DIC, ordre públic, Unitat Canina, Unitat de Drons, Mitjans Aeris, Policia Científica, Unitat de Seguretat Ciutadana i agents de la Policia Foral.
El cas està sota secret de les actuacions.