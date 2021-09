On és la seguretat jurídica?

Hi ha un jove empresonat, Pablo Hasel, i un altre exiliat, Josep Valtònyc. Tots dos conreen l’art del “rap” crític. Tots dos han dit el mateix: “El Borbó és un lladre”. Tothom sap que Hassel i Valtòyc tenen raó. Tothom menys la justícia espanyola.

Com és possible que dos artistes que diuen la veritat, segueixin condemnats, mentre el lladre no solament està lliure, sinó que l’estat -és a dir vostè, jo i milions de contribuents de la hisenda espanyola- li hem de pagar les despeses de manutenció i la seguretat, formada almenys per una dotzena de persones?.

La justícia espanyola és més espanyola que justícia. No dic res de nou, és sabut de tothom, perquè ho estem veient cada dia. Sembla que als ciutadans del conjunt de l’estat, els preocupa més la “unidad de España” que no pas la justícia, el benestar i la seguretat de tothom.

Per una manifestació, multitudinària però pacífica a Barcelona, nou persones han estat condemnades a un total de cent anys de presó i els mateixos d’inhabilitació. Una manifestació racista, violenta i homòfoba a Madrid, s’ha saldat amb multa de 600 euros que ja veurem si finalment es paguen. O què dir dels assaltants a Blanquerna que no han complert ni un sol dia de presó malgrat haver ferit diputats i fet destrosses materials?

Quan l’aplicació de la justícia és una loteria vol dir que l’estat de dret ha desaparegut. La justícia, i això ens ho recorden de tant en tant, en Gonzalo Boye o l’exdiputat Josep Costa, ha de ser previsible. És a dir, si comets un il·lícit has de saber quin càstig et poden aplicar. I a la contra: si presentes una reclamació judicial perquè has estat perjudicat, has de saber quin resultat en pots obtenir. D’això se’n diu: seguretat jurídica. Hi ha unes regles socials i violentar-les comporta una sanció. Tots els ciutadans saben quins drets tenen i quines obligacions han de respectar.

Això, avui per avui, a Espanya no és possible. Si ets català no pots esperar justícia. Si la policia que fa les investigacions t’acusa amb arguments inversemblants, et pot donar per condemnat, encara que siguis innocent. Si caus en mans de la justícia, s’engega una maquinària demolidora que pot anar molt de pressa a condemnar-te i molt a poc a poc per absoldre’t.

Aquesta situació dona una gran capacitat de fer mal a Vox, Ciudagramos, SCC o qualsevol altre grup anticatalà, que sap que pot fer mal presentant una denúncia a la fiscalia. Sense seguretat jurídica els ciutadans són simples súbdits que depenen de la benvolença del monarca.

Espanya cada dia està més lluny de ser una democràcia.