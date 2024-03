Odenas, el poble francès germà d’Òdena, visita aquests dies la comarca

L’Associació Cultural d’Agermanaments d’Òdena amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha dissenyat un programa farcit d’actes

Del 29 al 31 de març, coincidint amb els dies de Setmana Santa, Òdena acollirà les persones visitants d’Odenas, el seu poble agermanat francès, seguint així l’intercanvi que es fa cada dos anys.

L’Associació Cultural d’Agermanaments d’Òdena amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha dissenyat un programa d’actes per tal de fer gaudir de la oportunitat d’enriquiment cultural i de l’experiència, a totes les persones visitants i persones voluntàries d’Òdena.

Els actes començaran el divendres 29 de març. A la tarda, tindrà lloc l’arribada i acollida de les persones visitants, i a dos quarts de vuit del vespre el sopar de germanor al Teatre Centre Agrícola.

Pel que fa a dissabte 30 de març, a dos quarts de 10 del matí se sortirà des d’Òdena cap a Món Sant Benet, i els més joves aniran a visitar el Paintball d’Aguilar. A les 11 del matí hi haurà la visita al Món Sant Benet i també hi haurà tast de vins. A la 1 del migdia es preveu dinar, i a la tarda es visitarà el Parc de l’Agulla de Manresa. Arribats a Òdena, es farà una visita al recull de fotografies i vídeos sobre Òdena-Odenas a la Biblioteca L’Atzavara. Finalment, al vespre, hi haurà sopar de famílies.

Pel que fa al diumenge 31 de març, a les 10 del matí hi haurà la rebuda institucional a l’Ajuntament d’Òdena. A les 11 del matí es farà una visita guiada amb tast de vins i cava a caves Bohigas. A les 5 de la tarda es farà una visita al Museu del mas Jorba de les Planes d’Òdena; finalment a dos quarts de vuit del vespre tindrà lloc sopar de brasa popular amb l’actuació musical de Los Signos.

24 anys d’agermanament amb Odenas

Odenas és un municipi que es troba a 60 km de Lyon a la regió francesa d’Alvèrnia-Roine-Alps. Els seus orígens són del s XII i destaca per la seva producció de vins.