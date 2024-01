Òdena celebra La Baronia, la fira dels castells i el XIX Aplec de la Sardana

Publicitat

Coincidint amb Sant Sebastià, patró del municipi, Òdena celebrarà la quarta edició de la Baronia d’Òdena, la fira dels castells i la terra de frontera. La fira, que tindrà lloc diumenge 28 de gener, aplegarà un mercat històric d’artesania, espectacles medievals de recreació històrica, artesania, gastronomia, tradició i patrimoni.

La Baronia d’Òdena es concentrarà en tres espais del municipi, que acolliran activitats durant tot el matí de diumenge: el nucli antic, el Centre Fraternal i Instructiu i el Castell d’Òdena.

Al nucli antic d’Òdena, de 9 a 2 del migdia, hi tindrà lloc el mercat medieval, amb actuacions teatrals a càrrec del joglar Guillem Jover “El senyor d’Òdena en mans del diable”. Les actuacions es duran a terme al carrer de la Torre, a les 10.30, a les 11.30, a les 12.30 i a les 13.30h. També hi haurà activitats infantils, amb jocs medievals gegants i un carrusel infantil.

A partir de tres quarts d’onze, es celebrarà el XIX Aplec de Sardanes d’Òdena, organitzat per l’Associació Cultural Colles Sardanistes d’Òdena; hi actuaran la Cobla Els Lluïsos i la Cobla Jovenívola de Sabadell.

A partir de les 11 del matí, se celebraran les cercaviles tradicionals, amb els Capgrossos d’Òdena, portats per l’Associació de Cultura Popular d’Òdena, els Gegants i capgrossos de Montbui, portats per Xaragall, i els Capgrossos de Maians.

El tradicional joc de la fira d’Òdena: el Joc de Cucanya, tindrà lloc a les 12 del migdia, al nucli antic d’Òdena. El joc consisteix a grimpar per un pal vertical només amb l’ajuda de braços i cames; guanyarà aquell qui arribi dalt de tot.

Durant tot el matí, també es podrà veure una exposició dels vehicles que disposa l’ADF per a la prevenció i l’extinció dels incendis forestals.

Al Centre Fraternal i Instructiu, de 9 a 11 del matí, acollirà l’esmorzar popular a la brasa. Comprant un tiquet de 8 euros, es podrà esmorzar pa amb tomàquet, botifarra crua, botifarra negra i cansalada a la brasa. Enguany hi haurà noves opcions d’esmorzar per a vegans, vegetarians i celíacs. L’esmorzar és possible gràcies a la col·laboració de l’AAVV del carrer de la Guixera.

Al Castell d’Òdena, de 10 a 2 del migdia, es podrà gaudir d’accions teatrals a càrrec del joglar Guillem Jover, al Campament cristià a peu de la torre del castell. D’11 a 13 hores, l’actuació “Almansur conquerí el castell de Wutinah”, d’11 a 1 del migdia, i “Guillem I corsari del Mediterrani”, de 12 a 14 hores. Durant el matí també es podrà visitar el Campament de les Hosts d’Òdena. A les 11, a les 12 i a la 1 del migdia també es podrà participar a les visites guiades gratuïtes al Castell d’Òdena, a càrrec d’Anoia Patrimoni.

La Fira de Baronia és llegat de la Fira de Sant Sebastià mantenint activitats tan tradicionals com l’aplec de sardanes, el joc de la cucanya, entre altres, i sumant noves propostes gastronòmiques i històriques. Està organitzada per l’Ajuntament d’Òdena i compta amb la producció i coordinació de Mapamundi Produccions.

XIX Aplec de la Sardana

Coincidint amb la celebració de la Baronia d’Òdena, la fira dels castells i la terra de frontera, Òdena acollirà el XIX Aplec de la Sardana, que organitza la Colla de Sardanistes d’Òdena amb el suport de l’àrea de cultura de l’Ajuntament.

Les cobles protagonistes de l’aplec seran els Lluïsos Cobla i la cobla Jovenívola de Sabadell. La trobada començarà a tres quarts d’onze del matí del mateix diumenge amb un repertori de set temes a càrrec dels Lluïsos Cobla. Aquests seran: “Com la neu, blanca” de Josep Cassú, “La Nàiade del Llac de Banyoles” de Xavier Cassanyes, “Per un mateix camí” de Jordi Molina, “La Dolors de Vilafranca” de Jordi León, “Esperit bisbalenc” de Jordi Paulí, “25 anys màgics” de Lluís Alcalà, i “És la Margarida” de Francesc Mas Ros.

Seguidament, es tocaran dos temes conjuntament amb els dos grups, que seran “Noces d’or’ de Ricard Viladesau” i “La roca del caragol” de Josep Vicens Xaxu.

Finalment, la Jovenívola de Sabadell interpretarà set temes més, “Un mar d’aplecs” d’Anna Abad, “30 anys a sac” d’Enric Ortí, “Rubí, deu segles d’història” de Carles Santiago, “L’ermita dels àngels” de Pau Marons, “Coti x Coti” dels ‘The Tyets” amb l’arranjament de Xavi Ventosa, “Mariona” de Josep Saderra, i “Records de Cardedeu” de Ramon Vilà.

Aquesta serà la primera activitat sardanista de l’any de les Colles Sardanistes d’Òdena.

Compartir