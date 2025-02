Obertes les inscripcions per a la 29a Cursa Popular de Vilanova del Camí

Esports Vilanova torna a convocar la ciutadania a una jornada esportiva i popular el diumenge 16 de març de 2025, amb una nova edició de la Cursa Popular de Vilanova del Camí. La cita compleix 29 edicions. També es farà per cinquè any la Caminada Popular. Les inscripcions són gratuïtes i s’han obert aquest dimecres.

La cursa comptarà amb diverses modalitats per adaptar-se a tots els públics. Els participants podran escollir entre la cursa urbana de 4,5 km, la cursa mixta de 10 km, la cursa infantil d’1 km i la caminada popular de 5,5 km. Aquesta última no és competitiva i convidarà a fer un recorregut per l’entorn natural de Can Bernadas.

Pel que fa als horaris, les curses i la caminada començaran a les 10:30 h des de la Zona Esportiva Can Titó, mentre que la cursa infantil tindrà la seva sortida a les 12:00 h.

Premis i obsequis

Tots els participants rebran un avituallament i un obsequi en arribar a la meta (excepte els acompanyants de la cursa infantil). A més, els tres primers classificats de la general i els tres primers de cada categoria en les curses de 4,5 km i 10 km rebran trofeus i medalles. En les categories benjamí i prebenjamí, hi haurà medalles fins al 6è classificat.

Un any més, com a premi especial, es reconeixerà la família més nombrosa amb el “Lot Calçotada, Super Mas”, consistent en 150 calçots, 1,5 kg de botifarra de pagès, un pot de salsa i dues ampolles de cava. En total es lliuraran dos lots. Per optar al premi, cal inscriure tots els membres de la família i enviar un correu electrònic a esports@vilanovadelcami.cat abans del 10 de març.

Inscripcions i recollida de dorsals

Les inscripcions estan disponibles fins al 13 de març a les 14:00 h a través del web de l’Ajuntament de Vilanova del Camí o fins a esgotar dorsals. Per a la cursa infantil d’1 km, també es podran fer inscripcions presencials fins a les 11:30 h del mateix dia de la cursa.

Els dorsals es podran recollir a les oficines d’Esports (Pl. Dels Horts 1) els dies 13 i 14 de març de 9:00 h a 14:00 h per als preinscrits abans del 10 de març, o el mateix dia de la prova a partir de les 9:00 h i fins 30 minuts abans de cada sortida.

Per a qualsevol dubte o consulta, es pot contactar amb el Servei d’Esports al 93 805 44 11 o a esports@vilanovadelcami.cat.