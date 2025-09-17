Obertes les inscripcions per la caminada “Montigual”, una ruta per conèixer l’Anoia

El proper diumenge 5 d’octubre arriba la Montigual, la caminada popular d’Igualada a Montmaneu. La convocatòria és a les 8 h del matí a Cal Maco (pl. de la Creu, 18, Igualada), a on començarà la ruta de 28 quilòmetres, sortint per la Via Blava fins a Jorba, seguint sis quilòmetres pel camí de Sant Jaume i Sant Ignasi, i finalment els darrers catorze quilòmetres passejant per les obagues de la part alta de l”Anoia.
A més, hi haurà la opció de sortir des de Jorba enlloc d’Igualada, fent així vint quilòmetres, a on la convocatòria serà a les 9 h a la plaça de l’Alberg del Camí de Sant Jaume; o sinó es podrà sortir des de Santa Maria del Camí a les 10 h del matí, fent deu quilòmetres.
Una vegada s’hagi arribat a Montmaneu, es dinarà. Amb la inscripció a la caminada hi entra el menjar del dinar -fideus, iogurt del Pastoret, beguda i cafè-, i una samarreta tècnica de regal. Ja us podeu inscriure seguint aquest enllaç.
En acabar, hi haurà autobusos de cinquanta places que marxaran de Montmaneu per tornar a Igualada, fent parada a Jorba. El primer sortirà a les 14 h, el segon a les 15 h, i el darrer a les 16 h.