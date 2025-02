Oberta la licitació per gestionar el bar-cafeteria del Casal de la Gent Gran de Vilanova

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha obert el procés de licitació per a la concessió del servei de bar-cafeteria del Casal de la Gent Gran. Aquesta convocatòria, que es regeix per un procediment obert i amb tràmit urgent, permetrà als interessats presentar les seves propostes fins al pròxim 17 de febrer a través del Perfil del Contractant de l’Ajuntament.

El contracte inclou la gestió del servei de bar-cafeteria, així com la possibilitat d’utilitzar l’espai polivalent per a dinars i sopars, sempre que no interfereixi en les activitats del casal. L’horari establert preveu l’obertura del servei de dilluns a dijous i diumenge de 9:00 a 21:00 hores, i divendres i dissabte fins a l’horari màxim permès per la normativa vigent.

A més de la gestió de la cafeteria, l’adjudicatari haurà de garantir el manteniment de la neteja de les instal·lacions, així com la vigilància i el correcte funcionament del casal durant l’horari d’activitat. El concessionari també estarà obligat a oferir una llista de preus diferenciada per al públic general i per a persones jubilades o pensionistes.