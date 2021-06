Noves propostes del cicle “Comença l’espectacle” aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana torna el cicle cultural de primavera “Comença l’espectacle” a Santa Margarida de Montbui amb dues activitats que es duran a terme a la Sala Auditori Mont-Àgora.

D’entrada, aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda serà el moment de gaudir amb els millors èxits dels 70’s, 80’s i 90’s, de la mà de cantants en directe, música de DJ, moltes sorpreses, humor i animació. Entre d’altres, no hi faltaran Javi Mancebo, David Polo, Sheila Grados, Sergio Velasco, Laia Esquinas i Jéssica Fernández, en un festival musical “remember” que promet emocions fortes i molta diversió.

L’endemà diumenge es realitzarà una doble sessió de l’espectacle infantil “Les aventures del lleó vergonyós”, a càrrec de la companyia “El pot petit”. L’èxit de convocatòria d’aquesta activitat va fer que es doblés l’espectacle inicialment previst, i també s’han esgotat les entrades per a la segona sessió. El primer torn serà a les 12 del migdia i la segona sessió a les cinc de la tarda.

Les propostes estan organitzades per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament montbuienc, amb el suport de Viu La Festa, i la col·laboració de Mont-Àgora i la Diputació de Barcelona. S’organitzaran les activitats, com és habitual, respectant els més estrictes protocols contra la covid-19: control de temperatura, utilització obligatòria de mascareta, aforament reduït al 70 per cent, seients preassignats i declaració autoresponsable signada per cadascun dels assistents.