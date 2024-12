L’empresa Novares renova el seu compromís solidari amb el Banc de la Teca de Vilanova del Camí

Un any més, l’empresa Novares, ubicada al polígon Plans d’Arau de La Pobla de Claramunt, ha demostrat el seu compromís solidari amb el municipi de Vilanova del Camí mitjançant una donació d’aliments i productes de primera necessitat per al Banc de la Teca.

Els productes donats inclouen aliments essencials com llet, oli, llegums, conserves, tomàquet fregit i cacau en pols, així com articles d’higiene com gel de dutxa, pasta i raspalls de dents, detergent i sabó per a plats. A més, la donació també inclou productes específics per a nadons, com tovalloletes, llet materna, potets de fruita i cereals infantils.

Des de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, l’alcaldessa Noemí Truharte i la regidora de Serveis Personals, Eva Vadillo, han expressat el seu agraïment a Novares per la seva implicació constant amb el Banc de la Teca i el municipi. L’alcaldessa ha destacat que “la seva aportació és un exemple de solidaritat i responsabilitat social, i posa de manifest com la col·laboració entre entitats privades i institucions públiques pot marcar la diferència per a moltes persones”.

Tant Trucharte com Vadillo han valorat la implicació dels treballadors i treballadores de Novares, que col·laboren cada any en aquesta acció solidària. “Amb les seves aportacions i el seu compromís personal, contribueixen a fer realitat aquestes donacions i reforcen el missatge que la solidaritat és possible amb petits gestos”.

El Banc de la Teca, un servei essencial

El Banc de la Teca no només proporciona aliments, sinó també productes d’higiene i de neteja, així com articles essencials per a nadons. Aquest servei esdevé un pilar fonamental per ajudar a garantir una qualitat de vida digna a les famílies més necessitades de Vilanova del Camí.