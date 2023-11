Nova regulació a Igualada, Vilanova i Montbui en pisos turístics

Publicitat

El Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret llei per regular els habitatges d’ús turístic mitjançant l’obtenció d’una llicència urbanística prèvia i d’una autorització turística en un total de 262 municipis de tot Calalunya, dels quals 3 són de l’Anoia: Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, i altres del Penedès com Calafell, Cubelles, el Vendrell, Sant Pere de Ribes, Sitges, o Vilanova i la Geltrú. Aquests municipis no podran atorgar llicències d’obertura de pisos turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic al nou Decret llei.

L’aparició del fenomen dels pisos d’ús turístic és una de les causes de la disminució del nombre d’habitatges que es lloguen de forma permanent. Això és degut al fet que els pisos d’ús turístic no són de nova construcció, sinó allotjaments existents que canvien de destinació. La tendència dificulta encara més l’accés de les persones i famílies a una llar habitual en un moment de creixement de la demanda de lloguer.

És per això que el Govern adopta mesures urgents, mitjançant aquest Decret llei, per evitar que s’incrementin els canvis d’usos a pisos turístics específicament en aquelles zones on l’accés a l’habitatge ja presenta problemes habitualment i també on l’excessiva concentració de pisos turístics comporta problemes de convivència i de gentrificació. Per regular-ne la implantació, s’ha optat per la modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.

En aquests casos, els ajuntaments hauran de modificar el seu planejament urbanístic per permetre expressament la compatibilitat de l’ús turístic amb el d’habitatge. Això només serà possible si, alhora, també poden justificar que compten amb prou sòl per a habitatges destinats al domicili habitual i permanent de la població resident. I, en qualsevol cas, es podran atorgar com a màxim 10 llicències de pisos turístics per cada 100 habitants.

Els nous pisos turístics que es vulguin instal·lar en aquests llocs hauran de demanar una llicència urbanística municipal i una autorització turística prèviament a l’obertura, que seran vigents durant 5 anys. El llistat de municipis afectats per la nova regulació s’actualitzarà cada cinc anys.

Pel que fa als pisos turístics existents i degudament habilitats en aquests municipis afectats, els seus titulars disposaran d’un marge de 5 anys per demanar la nova llicència urbanística, o hauran de cessar l’activitat. En aquests cinc anys, els ajuntaments afectats hauran d’haver modificat el seu planejament. Malgrat això, els titulars dels pisos turístics existents podran demanar al seu ajuntament una pròrroga d’altres 5 anys afegits si acrediten que no poden compensar les pèrdues patrimonials.

