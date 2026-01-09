Nani Roma i Àlex Haro se situen tercers en la primera setmana de Dakar 2026

Després de l’etapa d’aquest divendres, Nani Roma i el seu copilot, l’anoienc Àlex Haro, són tercers a la classificació General de cotxes al Dakar 2026.
La dupla catalana de Ford ha conclòs dues darreres etapes molt bones, i està només per darrere de Nasser Al-Attiyah – a 9:13 minuts – i Henk Lategan, de Toyota – a poc més de 3 minuts -. Els catalans segueixen forts en una cursa exigent, en què Al-Attiyah ha acabat la setmana donant un cop important a la general, amb una bona d’etapa que ha suposat el canvi de líder en cotxes.
Price i Monleón, quarts a l’etapa
L’australià Toby Price i el seu copilot, l’anoienc Armand Monleón, han acabat el divendres amb una quarta posició d’etapa, que els fa pujar un lloc a la Classificació General de cotxes, essent actualment quinzens en el primer Dakar en cotxes del pilot australià, a 38 minuts del líder.