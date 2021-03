Mor el capelladí Anton Font

La matinada del 20 de març ens va deixar Anton Font i Bernadet (Capellades 1932) i el món es queda més petit. Apassionat pel món del mim, Anton Font es va dedicar al teatre i la pedagogia on va tenir una gran transcendència. Va ser uns dels fundadors del reconegut grup teatral: Els Joglars i va fundar la primera escola d’estudis escènics del país: El Timbal, on va poder congeniar els seus dots d’artista, professor i lluitador per Catalunya.

De formació autodidacta, va ser pioner en l’ensenyament de l’Expressió Corporal al món

educatiu. Polifacètic i gran emprenedor del món de l’ensenyament i del teatre, dissenyador i promotor de joguines didàctiques Didó. El 1976 va ser reconegut per la Federació Francesa de Dansa i Expressió Corporal a Europa (Fedacer) com l’únic representant del mim teatral a l’Estat espanyol. Format de bracet de l’artista de fama internacional Marcel Marceau, però també al costat de l’actor i pedagog renovador Étienne Decroux –gairebé un activista del moviment i de l’expressió individual–, Font va batejar el seu projecte d’escola a Barcelona en honor a un dels instruments més comuns dels joglars medievals: El Timbal. Per l’escola han passat alumnes tan cèlebres com Toni Mira, Sergi López, Toni Albà, membres dels Comediants, Tricicle, Vol Ras…

