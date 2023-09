Mor als 68 anys la filòloga Carme Junyent

Una veu molt crítica i reivindicativa que ha lluitat aferrissadament per la preservació i l’ús correcte del català

Carme Junyent, presidenta del Consell Lingüístic Assessor del govern ha mort als 68 anys a causa d’un càncer de pàncrees, ho han comunicat els fills a través de les xarxes de Junyent

“Som els fills de Carme Junyent. La nostra mare s’acaba de morir. Us volia donar les gràcies a tots en aquest mitjà. Anunciarem els detalls de la cerimònia de comiat en els pròxims dies.”

Era una gran coneixedora de la diversitat lingüística arreu del món, l’africanisme, les llengües amenaçades i les de les migracions a Catalunya.

A la Universitat de Barcelona, més enllà d’exercir-hi com a docent, hi va estudiar Filologia i, després de completar la seva formació a Alemanya i als Estats Units, s’hi va doctorar.

Maria Carme Junyent, experta en llengües africanes, va dur a terme també una intensa recerca en l’àmbit de les llengües amenaçades. Afirmava que “si desapareix una llengua, la humanitat perd coneixement”. També va deixar constància de la diversitat lingüística de Catalunya, on, deia, “es parlen més de 300 llengües, moltes de les quals són les llengües d’alumnes de l’escola.”

Trajectòria

Nascuda a Masquefa l’any 1955, Carme Junyent era professora de lingüística a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (UB) –especialitzada en les llengües amenaçades, l’antropologia lingüística i les llengües de la immigració a Catalunya- i directora del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA). L’any 2019 se la va guardonar amb la Creu de Sant Jordi “per la seva llarga trajectòria en l’estudi i la defensa de la diversitat lingüística a Catalunya i al món”. També era autora d’una àmplia col·lecció de llibres sobre la situació de les llengües del món i la diversitat lingüística, i era presidenta del Consell Lingüístic Assessor.

Es va doctorar a la Universitat de Barcelona (UB) amb una tesi sobre les llengües a l’Àfrica i la seva expansió. Va treballar com a professora de lingüística general a la Facultat de Filologia de la UB.

Morir-se en català

Carme Junyent estava preparada per aquest moment, i és per això que va deixar un article preparat a VilaWeb per llençar un cop morís titulat “Morir-se en català”, a on reivindica el dret a ser atès pels serveis sanitaris i morir-se en català. “Durant molts anys he parlat de la creixent dificultat de ser atès en català els últims dies de la vida. Els darrers anys hem vist com persones grans no es podien adreçar en català als seus cuidadors. L’atenció als CAPS i als hospitals en català no sempre està garantida. Aquest és un dels àmbits on l’administració sí que té alguna cosa a dir, perquè hauria de garantir els drets dels catalans a ser atesos en la seva llengua a casa seva. De fet, aquest és un dels casos en què el futur del català no depèn precisament de nosaltres”, així Junyent feia la seva última crida a la preservació de la llengua.

Comiats

Les xarxes des d’avui al matí van plenes de mostres de condol i missatges de comiat cap a Junyent, des que els seus fills han fet pública la notícia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, els comptes de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, l’Institut d’Estudis Catalans o Òmnium Cultural, entre els missatges més destacats de comiat que s’han anat veient avui per xarxes.