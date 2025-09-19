Mor als 79 anys Josep Vidal Pla, un empresari igualadí molt lligat al món de la comunicació

Ens ha deixat després de patir una dolorosa malaltia Josep Vidal Pla, un home alegre, que sempre tenia un acudit a punt i no li espantaven els reptes. Va ser un dels socis fundadors de La Veu de l’Anoia i la seva empresa editorial. També va ser un dels impulsors d’Anoia Ràdio, vinculada a la Cadena 13, i Anoia Televisió. Defensor del català, de les nostres institucions i tradicions, i de tot allò que construeix la nació catalana, forjat amb un sentiment de pertinença i respecte al territori i de la comarca de l’Anoia. D’entre elles una llarga col·laboració, des de la seva joventut, en la Cavalcada dels Reis de la ciutat d’Igualada.
Professionalment, va desenvolupar la seva activitat en el camp metal·lúrgic a través de Trevi Tallers Mecànics, sent un innovador, utilitzant sempre maquinària d’última generació i fent de la creativitat industrial la seva divisa.
Demà dissabte 20 de setembre a les 11 h serà la cerimònia a l’Oratori de Funerària Anoia, Crematori d’Igualada.