20 d'octubre de 2025

Montserrat Cos Torras, àvia centenària

L’alcalde Marc Castells, acompanyat de la regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia i del regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, van traslladar el passat dimecres 8 d’octubre, la felicitació del consistori d’Igualada a la centenària Montserrat Cos Torras. La trobada va tenir lloc al pis on viu la Montserrat on va fer una petita celebració acompanyada de part de la seva família.

L’alcalde i els regidors van obsequiar-la amb un ram de roses i un llibre d’il·lustracions de diferents indrets de la ciutat. Montserrat Cos rebrà, també, la Medalla Centenària que concedeix la Generalitat de Catalunya a totes les persones que arriben a aquesta edat.

