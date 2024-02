Montmaneu celebra aquest cap de setmana la Festa de la Caldera

Publicitat

Aquests dissabte i diumenge Montmaneu es torna a vestir de gala i celebra la tradicional Festa de la Caldera. Hi ha previstes un llarg llistat d’activitats per viure la diada popular en què al municipi es posen les grans olles al foc per elaborar aquell brou que anteriorment servia per donar un àpat calent un dia a l’any als pobres i que ara s’ha convertit en una festa tradicional d’aquelles que conviden a anar-hi, un matí festiu, ple d’activitats per a tothom i que acaba amb el repartiment del brou per a tothom qui en vulgui.

Dissabte 10

18:00h. Rua de Carnestoltes. Amenitzada per la Xaranga Maracuyà. A La Sala, concurs de disfresses i a continuació xocolatada.

Diumenge 11

08:00h. Comença a festa amb l’encesa dels focs.

A partir de les 9:00h. Esmorzar. Pa amb tomàquet i botifarra a la brasa (5€).

11:30h. Actuació dels Moixiganguers d’Igualada i dels castellers de Caldes de Montbui.

12:00h. Missa a l’església de Santa Maria, amb el mossèn Enric Garcia.

13:30h. Nomenament dels calderers d’Honor: Fel Faixedas i Carles Xuriguera.

14:00h. Benedicció de les calderes. Repartiment de la caldera entre el públic.

18:00h. Espectacle “Festa grossa, 25 anys de penes i glòries”, amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera, a la Sala de Montmaneu. Entrada 10 €.

