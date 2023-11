Montbui demana als veïns propostes per a millorar el municipi

Publicitat

Fins al 26 de novembre està obert el termini de presentació de propostes dins el procés pilot de pressupostos participatius que organitza la regidoria de Participació Ciutadana i Persones de l’Ajuntament montbuienc.

Els veïns i veïnes de Santa Margarida de Montbui podran presentar les seves propostes de millora pel municipi de dues maneres:

De forma telemàtica: a través del formulari que trobaran a la pàgina web municipal i a les xarxes socials, a l’enllaç tuit.cat/xiVPj

De forma presencial: omplint la butlleta amb les dades i les propostes de millora i dipositant-les a les urnes/bústies que es troben a diferents equipaments públics del municipi i també a diferents establiments comercials del municipi. L’activitat participativa compta amb el suport de la Unió d’Establiments de Montbui -hi col·laboren alguns dels seus comerços, on els veïns i veïnes trobaran les bústies/urnes i les paperetes/formularis per fer les corresponents propostes-.

Les propostes presentades han de complir una sèrie de requisits:

Han de millorar la qualitat de vida de la majoria de veïns i veïnes del municipi; han de ser inversions o actuacions concretes, avaluables i quantificables; han de ser sostenibles amb l’entorn; han de respectar totes les lleis; han de ser viables a nivell tècnic i assumibles econòmicament; no poden ser ajuts o subvencions a entitats i/o col·lectius i han de ser integradores -no poden excloure a ningú i han de respectar els Drets Humans-.

Del 27 de novembre a l’1 de desembre es farà l’avaluació tècnica de les propostes recollides i durant el mes de desembre es realitzarà la presentació dels projectes i es votarà l’ordre i priorització d’aquests.

El procés participatiu té el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i compta amb el suport de la Unió d’Establiments de Montbui.

