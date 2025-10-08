El Montaggio CH Igualada suma la primera victòria de la temporada a Sant Boi (35-37)

El primer equip masculí de l’Handbol Igualada va obtenir una gran victòria a domicili a la pista del Cooperativa Sant Boi per 35-37, en la tercera jornada de la Primera Fase de la Lliga Or.
Els igualadins van jugar el seu millor partit d’aquesta temporada. Des dels primers compassos de l’enfrontament van imposar el seu millor joc davant d’un rival complicat. Contundents en defensa, i precisos i letals en atac, van assolir una victòria parcial al final de la primera part amb un marcador de 17-21. A la segona part, van saber contenir l’empenta inicial dels jugadors locals del Baix Llobregat, i, amb lluita, sacrifici, i bon ofici, van poder vèncer finalment al combinat de Sant Boi per 35 a 37 gols.
Ara, amb una derrota, un empat, i una victòria, els igualadins sumen 3 punts i són quarts a la classificació dels vuit equips del grup.
El proper cap de setmana, el Montaggio CH Igualada té jornada de descans.