El Monbus CB Igualada guanya a l’Inca i suma tres victòries en tres jornades (73-72)

Monbus CB Igualada 73-72 Inmo Sa Marina CB Ciutat d’Inca
Tercera victòria en tres jornades pel Monbus CB Igualada, per 73-72 contra el Ciutat d’Inca en un partit en que els anoiencs van haver de remuntar diverses vegades i jugar molts minuts a remolc en el marcador per poder-lo guanyar.
Inici molt igualat entre catalans i mallorquins, on el conjunt local anava per davant al marcador amb diferències que no superaven els 5 punts fins que els visitants, gràcies a un gran encert exterior s’avançarien al marcador tancant el primer quart 18-22 al seu favor. Aquesta diferència es mantindria durant el segon quart, tot i els intents igualadins de posar-se per davant. A la mitja part es va arribar amb avantatge visitant per 6 punts: 37-43.
A la represa, serien de nou els illencs els que prendrien la iniciativa, escapant-se fins als 9 punts, tot i que la diferència ràpidament seria retallada pels anoiencs, que van aconseguir arribar al final del tercer quart només un punt per sota: 57-58. El quart període no canviaria la dinàmica durant els primers minuts, amb un bàsquet Inca que manava per 65-69 quan faltaven 5 minuts per acabar el partit, moment en que l’equip de Víctor Belenguer va aconseguir un parcial favorable de 8-0. Gràcies a aquest bon moment, a manca de 24 segons l’Igualada se situava 4 punts per damunt, diferència que podria ser més àmplia amb un millor encert des de la línia de tir lliure. Amb 11 segons restants, els visitants van anotar un triple per quedar a només 1 punt, 73-72, però els desencerts dels dos equips en els instants finals no van canviar el resultat fins la botzina final.
Aquest proper diumenge, 26 d’octubre, el CB Igualada visitarà la pista del Flanigan Calvià, equip amb dues victòries i només una derrota en aquest inici de temporada.