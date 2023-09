Gran Ral·li Cervera de Miquel Pons i Carles Planell

L’equip anoienc es va classificar en cinquè lloc absolut, i lideren amb 185 punts la Challenge Rallycracks

Per arribar al cim de qualsevol especialitat esportiva cal començar per la base, i a partir d’aleshores entrenar, entrenar i entrenar. Competir, competir i competir.

No cal dir que la sort és un element indispensable, però a l’esport del motor, no n’hi ha prou amb entrenar, competir, tenir sort. A l’esport del motor a més cal tenir diners, molts diners per arribar a competir al màxim nivell, per arribar a fer el cim. Així que la majoria participen en els ral·lis pel plaer de competir.

I això ho tenen clar equips com l’anoienc format per Miquel Pons de Santa Maria de Miralles copilotat per l’igualadí Carles Planell que van participar al ral·li Cervera de terra amb el Ford Focus 1.6 16V.

Millor no ho podien fer Pons i Planell ja que es van imposar a la resta de rivals en aquest ral·li que constava de set trams cronometrats dels quals tres eren diferents. No solament això, l’equip anoienc es va classificar en cinquè lloc absolut.

Actualment Miquel Pons i Carles Planell lideren còmodament amb 185 punts la Challenge Rallycracks. El proper ral·li en què participaran serà el de Vidreres a disputar el darrer cap de setmana d’aquest mes de setembre.