Masquefa presenta el projecte ‘Vila intel·ligent’ al Smart City Expo Congress de Barcelona

Dimecres passat, l’alcalde de Masquefa, Roger Vàzquez, va presentar el projecte ‘Masquefa, vila intel·ligent’ al Smart City Expo Congress de Barcelona. L’exposició va tenir lloc dimecres, 8 de novembre, a l’estand de la Diputació de Barcelona, ubicat a la Fira Gran Via de Barcelona.

La presentació de Vàzquez va destacar el futur de la iniciativa estratègica Smart Vila, posant èmfasi en les accions planificades per a la detecció de males olors, provinents de la zona de gestió de residus de Can Mata, mitjançant l’ús de ‘nassos intel·ligents’. Aquesta proposta se suma als esforços de l’aplicació NasApp per comunicar les males olors a la vila i subratlla l’interès de Masquefa per abordar qüestions ambientals mitjançant solucions tecnològiques d’última generació.

L’alcalde va destacar, a més a més, les noves iniciatives del projecte ‘Masquefa, vila intel·ligent’ relacionades amb el desenvolupament d’una aplicació mòbil i la instal·lació de tòtems interactius que “han de permetre acostar-nos a tots els masquefins, amb la voluntat de ser més propers i més proactius en el traspàs de la informació pública”. A aquest esdeveniment també hi van participar els ajuntaments d’Olesa de Montserrat i de Manlleu, que van compartir les seves pròpies experiències en el desenvolupament de projectes intel·ligents per millorar la gestió municipal.

Tecnologia per millorar la qualitat de vida i la qualitat de l’entorn

Masquefa en els últims anys s’ha distingit com a pionera en la incorporació de tecnologies avançades, tal com va demostrar amb la inauguració del Centre Tecnològic de Masquefa (CTC) el 2009. En aquest sentit, des del 2021, ha iniciat l’aposta per convertir-se en una vila intel·ligent amb el projecte Smart Vila. Mitjançant l’ús de tecnologies que permetin una gestió més eficient dels serveis i una participació activa de la ciutadania, el consistori té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la població en un entorn sostenible tant des del punt de vista econòmic com mediambiental.

