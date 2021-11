Masquefa presenta el nou Protocol local d’actuació davant les violències sexuals

El passat dilluns 22 de novembre, la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo de Masquefa va acollir la presentació pública del Protocol local d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci; un document impulsat per l’Ajuntament de Masquefa -amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb l’assessorament de la consultoria de gènere Noctámbul@s- que té com a objectiu principal ser una eina més per erradicar les violències masclistes contra les dones i el col·lectiu LGTBI al municipi.

El protocol va ser aprovat per unanimitat pel Ple municipal el passat 28 d’octubre, i aquesta setmana s’ha donat a conèixer a la població en un acte obert a tots els veïns. A la presentació hi van prendre part l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete; la regidoria d’Igualtat, Isis Abad; la diputada al Congrés de Diputats, Sonia Guerra (per via telemàtica); així com veïns i representants del teixit associatiu local.

Xavier Boquete explica que “encara ens queda moltíssim camí per a recórrer. Molta feina diària, mesures efectives, polítiques d’igualtat i pedagogia a fer i aplicar. Però avui ens dotem d’una eina molt poderosa per a fer possible un municipi, Masquefa, lliure de desigualtats de gènere, violències masclistes i discriminacions per raó de sexe, orientació afectiva-sexual, o d’identitat i expressió de gènere.”

Isis Abad destaca que “aquest és un protocol ambiciós, curós, transversal i realista. Implica a la societat civil, a entitats, a tècnics i tècniques municipals, a centres educatius, a la Policia Local i als polítics. Aquest és un tema que ens el creiem, que l’hem treballat i aquí està el resultat. És un protocol elaborat des de la professionalitat i des de l’interès de que funcioni i l’implementem”.

Sonia Guerra assegura que “les dones vivim en una situació de terror permanent. En l’espai públic i privat. Exigim poder viure en igualtat. Per això, és important que totes les administracions treballin per aconseguir-la. Avui Masquefa fa un pas molt important per garantir la seguretat de les dones en l’espai públic”.

Durant l’acte es van detallar els objectius, el procés d’elaboració i les actuacions previstes en el protocol -que es pot consultar íntegrament en aquest enllaç-; es va oferir informació sobre la campanya vinculada al protocol que desplegarà la Regidoria d’Igualtat a través dels diferents canals de comunicació de l’Ajuntament; i es va fer la lectura d’un manifest institucional amb motiu de la commemoració el 25 de novembre del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, a càrrec de Pilar Irigaray, delegada de la Regidoria d’Igualtat.

En aquest sentit, la presentació del protocol és un dels actes principals de la celebració del 25N a Masquefa.

Per què és important aquest protocol?

A la nostra societat les violències sexuals i l’alta tolerància de les mateixes en els contextos d’oci representen un dels principals riscos per a les dones i les persones que no s’ajusten als models normatius de gènere. Els últims anys s’han incrementat els recursos destinats a les polítiques públiques d’equitat que posen l’èmfasi en els espais d’oci, al fer-se cada cop més manifest que és un dels contextos on les violències sexuals operen amb més impunitat.

L’última Enquesta de Violència Masclista del Departament d’Interior identifica els espais on s’han partit violències masclistes per part de no-parelles en el següent ordre segons percentatge de resposta total: 20’9% espais d’oci; 18’3% espai públic; 17’1% transport públic; 12’5% casa; 11’9% feina; 7’3% xarxes socials; 5’5% altres; 3’3% una altra casa; 3’2% lloc d’estudis. Les dades fan palesa la necessitat de posar la mirada i definir estratègies sobre els espais públics i d’oci per combatre l’alta concentració de fets constitutius de violència masclista que han patit les dones en l’àmbit social i comunitari.