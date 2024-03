Es tracta d'una guia amb consells pràctics per impulsar les bones pràctiques en matèria turística

Amb l’arribada de la Setmana Santa, l’Ajuntament de Masquefa presenta el Decàleg de Turisme Sostenible, una iniciativa que representa un pas endavant per a fomentar la sostenibilitat i la responsabilitat en el marc de l’activitat turística.

El decàleg té com a objectiu sensibilitzar a les persones visitants sobre l’impacte que les seves accions tenen sobre el territori, fomentar les bones conductes, el civisme i promoure el respecte cap als atractius turístics i l’entorn urbà i natural de la Vila.

El Decàleg consisteix en un conjunt de deu mesures de bones pràctiques destinades als visitants i a la ciutadania masquefina que proporciona consells pràctics. Entre les recomanacions de la guia destaca la promoció de la convivència entre visitants i residents locals, la reducció dels residus, el foment del consum de productes locals, l’ús del transport públic com a mitjà de desplaçament preferent, la valoració del patrimoni local i el foment del feminisme.

Aquest decàleg serà distribuït als espais i allotjaments turístics, als comerços locals i es col·locaran cartells informatius als espais públics del municipi per tal d’aconseguir una major difusió. A més, es compartirà a través de les xarxes socials de l’Ajuntament i al portal turístic www.miramasquefa.cat. El document es pot descarregar en aquest enllaç.

Daniel Gutiérrez, regidor de Promoció del Territori explica que: “El decàleg és una eina que proporciona consells i bones pràctiques tant als visitants com a la mateixa ciutadania de Masquefa. Fer un ús responsable i sostenible dels recursos turístics i del territori és cosa de tothom”.

Masquefa desenvolupa una aposta clara per l’activitat turística i per la sostenibilitat. És per això que tant el CRARC com la destinació ‘Masquefa’ han aconseguit el segell ‘Biosphere’ que certifica l’alineament de l’activitat turística i del territori amb l’Agenda 2030. El decàleg també forma part de l’Agenda Urbana Local de Masquefa i s’emmarca dins de l’objectiu 1.2.2 ‘Fomentar el turisme sostenible i responsable amb el medi natural’.