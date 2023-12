Masquefa, encant turístic que suma més de 25.000 visitants a l’any

Publicitat

La Diputació de Barcelona ha fet públics els resultats per comarques del Monitor de reputació turística online de la Regió de Barcelona 2023, amb l’objectiu d’avaluar quina reputació tenen les destinacions de la Regió de Barcelona a les principals xarxes socials i portals turístics en línia. S’han recollit dades de més d’un milió d’opinions compartides pels mateixos usuaris dins de plataformes online de màxima rellevància turística, per tal de conèixer en profunditat l’experiència dels visitants en tres sectors turístics: allotjaments, restaurants i atractius turístics.

I en el cas de l’Anoia, les dades situen a Masquefa com una de les destinacions turístiques de referència a la comarca. Masquefa és el segon municipi anoienc amb un major nombre de mencions online rebudes, només per darrere d’Igualada, amb un total de 1.661 mencions. Mentrestant, l’Índex de Reputació Online (iRON) de Masquefa -basat en les opinions online rebudes- se situa lleugerament per sobre de la mitjana comarcal.

Dani Gutiérrez, regidor de Promoció del Territori, valora molt positivament les xifres i explica que “l’informe general ens ajuda a comprendre els eixos a potenciar i les possibles línies d’actuació a seguir per a consolidar Masquefa com una destinació turística sostenible, de proximitat, desestacionalitzada i de qualitat”. Dani Gutiérrez, a més, afegeix que “aquests resultats són fruit de l’esforç dels agents turístics de Masquefa, que amb la seva bona feina generen experiències molt autèntiques que els nostres visitants valoren de manera molt positiva”.

La valoració de l’Índex de Reputació Online de l’Anoia l’any 2023 ha estat d’un 8,35 sobre 10, la més alta de la sèrie 2018-2022, per sobre de la mitjana de la regió i basat en més de 20.000 opinions online rebudes. Els atractius turístics de l’Anoia és el que més valoren els visitants, amb una nota mitjana de 8,96; en segon lloc, estan els allotjaments amb un 8,43 i, per últim, els restaurants amb un 7,84.

