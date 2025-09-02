En marxa les obres de millora del clavegueram a la Pobla de Claramunt

Ja han començat les obres de millora del clavegueram al carrer Pas Blau de la Pobla de Claramunt, amb l’objectiu de renovar la xarxa i garantir un bon servei al veïnat. L’acció preveu evitar problemes quan es produeixen pluges intenses que provoquen l’aparició de tapes aixecades, aigües circulants i petites inundacions. La millora consistirà en instal·lar una arqueta sobreeixidor a la carretera de l’Estació i un nou col·lector al carrer Pas Blau.
Afectacions al trànsit durant les obres
Durant el període d’execució, es produiran afectacions a la circulació de vehicles a la zona. Concretament, el carrer Pas Blau restarà tallat al trànsit rodat i es modificaran els sentits de circulació dels carrers adjacents per tal de facilitar la mobilitat. Només les persones residents podran accedir-hi amb vehicle, amb prioritat per a la sortida.