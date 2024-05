María López i Íker Venteo, millors esportistes vilanovins del 2024

La pilot María López del Río i el futbolista Íker Venteo Plaza van ser nomenats millors esportistes de Vilanova del Camí en la Festa de l’Esport 2024, celebrada divendres 24 de maig a Can Papasseit. Amb 23, María López s’ha fet un lloc entre les millors pilots de la categoria de plata del trial estatal. És campiona d’Espanya de TR2 Femenines i campiona en el Catalunya Open. Per la seva banda, Íker Venteo milita a la plantilla de l’Espanyol B, equip que actualment competeix a Segona RFEF. Venteo fa gairebé una dècada que juga a les files del club blanc-i-blau.

10 finalistes amb trajectòries destacades

Els guanyadors van ser escollits d’entre 10 finalistes. 5 en categoria masculina i 5 en categoria femenina. En categoria masculina, la resta de finalistes van ser Marc Rodríguez Díaz, del CF Vilanova del Camí; la parella de Tai-Jitsu formada per Rubén Casado Mogollón i Pablo Rodríguez Molina, del CE Budokan; Aleix Sánchez López, del Club Atlètic Igualada i Javier García García, de la UD San Mauro. En categoria femenina, la resta de nominades van ser Ainhoa Guisado Benito, del Club Handbol Vilanova; Paula Mensa Minguito, del Club Gimnàstic Ballerina; Melanie Martos González, del CE Budokan i Andrea Gil López, del Club Atlètic Igualada.

Finalistes de la Festa de l’Esport de Vilanova del Camí 2024.

Reconeixements per esportistes i entitats

La gala es va encetar amb els premis a l’esport escolar i els destacats de l’esport base. Uns premis que reconeixen el compromís i l’excel·lència d’aquests joves esportistes en diferents disciplines.

Així mateix, es van lliurar els premis als destacats de les entitats, que reconeix el treball incansable, l’esforç constant i l’esperit de superació que han demostrat aquests esportistes durant l’any.

El lliurament de premis va continuar amb un reconeixement als equips que han assolit un ascens de categoria. Els guardons van ser per a l’equip Dream Team Blau, campió de lliga i ascens; per al Club Futbol Sala Can Titó per haver assolit l’ascens de 4 equips: juvenil A i infantil B, el Cadet A i l’Infantil A, i al Club Futbol Vilanova del Camí per l’històric ascens a Segona Catalana.

Pràcticament, a l’equador de la Festa es va fer el lliurament dels premis als tècnics i tècniques més destacades i també a la Gent de Club.

L’última part de la gala es va dedicar als premis més destacats. Els i les Joves Promeses i, les Mencions Especials, que van rebre diferents entitats que han assolit reptes importants, han celebrat aniversaris destacats, o hagin assumit compromisos, o valors rellevants.

La gala va comptar amb un espai per al record

La Festa de l’Esport va retre homenatge a cinc valuoses persones que ens han deixat en el darrer any.

La família esportiva va fer un homenatge a Juan Candelas, Juanillo, del CF Vilanova i la Peña Bètica; “que ha deixat una empremta inesborrable amb la seva dedicació i passió pel futbol local”.

A Rufi Pavón, del CH Vilanova, de qui van destacar la seva alegria, passió, empoderament, positivisme i esperit de superació i lluita.

A Juan Bretones Rolania, també del CH Vilanova, “un home jove, implicat i disposat a acompanyar l’equip fins a la fi del món”.

A Jaume Martí de la Colla Excursionista de Vilanova, un enamorat de l’excursionisme i de l’entorn natural.

I a Joan Vich i Adzet, qui va ser alcalde de Vilanova del Camí durant 35 anys. El món de l’esport li va retre homenatge tot destacant el seu paper fonamental en el desenvolupament i el progrés de la ciutat, deixant un llegat durador que serà recordat per generacions.

Una gala amb el toc humorístic d’Edu Mutante

La festa d’aquest any va aplegar a Can Papasseit prop de 500 esportistes locals, amics i familiars. Presentada per la responsable de Comunicaicó, Marissa Martinez, va comptar amb les intervencions del regidor d’Esports, David López, l’alcaldessa, Noemí Trucharte, i la participació de la resta de regidors del consistori vilanoví. Qui també hi va ser present va ser l’humorista i còmic Edu Mutante, qui va donar vida a un irònic i incombustible José Maria Garcia, i a tot un elenc de personatges com Messi, Guardiola, Joaquín, Pedrerol, Iniesta, Nadal, Alonso, Sergio Ramos, i fins i tot el president del govern, Pedro Sánchez.