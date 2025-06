Maria López del Río i Alex Canales aconsegueixen els seus primers podis a la màxima categoria del trial espanyol

Cap de setmana d’èxit i emoció per als pilots anoiencs Alex Canales i Maria López del Rio, que van aconseguir pujar per primer cop al podi en les categories Masculí i Femení TR1, la màxima divisió del Campionat d’Espanya de trial. La fita va tenir lloc dissabte passat en el marc de la quarta prova del certamen estatal, celebrada a Naturland, a Sant Julià de Lòria (Andorra). Maria López va ser tercera, per darrere de Queralt Fontdevila i Daniela Hernando. Alex Canales va ser segon, només per darrere de Gabriel Marcelli.

Maria López, tercera al TR1 femení

Després de diverses temporades de treball constant i superació, López del Rio, del MC DSB Trial La Pobla de Claramunt, va rubricar una actuació brillant en un recorregut tècnic i exigent. Tot i que les zones no es consideraven excessivament dures, sí requerien una gran precisió i concentració, ja que qualsevol error podia costar molt car. La prova es va desenvolupar en un entorn ombrívol i agradable dins del bosc, que va ajudar a mitigar la forta calor.

“El trial es va decidir a l’última zona i vam aconseguir el podi per només dos peus”, explica la pilot. “Fa molt temps que piquem pedra per arribar fins aquí, i els que ens envolten saben l’esforç que hi ha al darrere. Estem molt contents de com vam gestionar la cursa i de poder gaudir d’aquest esport tan bonic” assegura emocionada.

Aquest podi representa molt més que un trofeu per a López del Rio: és la recompensa a una trajectòria ascendent construïda amb constància i passió. El suport dels patrocinadors ha estat clau per fer-ho possible: DSB Trial, Félez CS Suministros S.L., Supermercats Supermas, Marctrans, R16V Suspension, Moradsa, SAS-TEC, Marcel·lí Vendrell Subministraments, Mas Corbella, Restaurant Ca la Maria i l’Ajuntament de Vilanova del Camí han estat al seu costat en aquest camí cap a l’elit.

La pròxima cita per a la pilot serà als 2 Dies de Trial del Pascuet Off-Road Center, una prova de resistència i estratègia en format de llarga durada que promet continuar posant a prova les habilitats de les millors especialistes de l’estat.

Alex Canales, segon al TR1 masculí

En la primera volta del TR1 masculí, Gabriel Marcelli va marcar la diferència aconseguint menys punts que els altres, seguit de prop per Alex Canales i Aniol Gelabert, que van empatar a 15 punts. Jaime Busto, vigent campió de españa i líder de la classificació d’aquesta temporada, no va tenir el seu millor inici i va sumar molts punts.

Ja en la segona volta, Canales va fer un pas endavant amb la seva Montesa i va aconseguir imposar-se amb autoritat, demostrant una notable progressió. Marcelli es va mantenir molt sòlid amb només un punt més que Canales, mentre que Aniol va tornar a colar-se entre els millors. Jaime Busto no va aconseguir sentir-se còmode i la suma de punts li va relegar al cinquè lloc, complicat cap de setmana per al de GasGas.

Amb la suma de punts de totes dues voltes, el podi final va acabar amb Marcelli guanyant la carrera, amb Alex Canales estrenant-se en el podi en una segona posició amb el Montesa Talent School. Aniol Gelabert va completar el podi.