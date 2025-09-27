Maria Gili i Vidal, àvia centenària a Igualada

L’alcalde Marc Castells, acompanyat de la regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia, i del regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, han traslladat aquest dilluns, 22 de setembre, la felicitació del consistori d’Igualada a la centenària igualadina Maria Gili i Vidal.
La trobada ha tingut lloc al pis on viu la Maria on ha fet una petita celebració acompanyada de la seva família i veïns. L’alcalde i els regidors l’han obsequiat amb un ram de roses i un llibre d’il·lustracions de diferents indrets de la ciutat. Maria Gili rebrà, també, la Medalla Centenària que concedeix la Generalitat de Catalunya a totes les persones que arriben a aquesta edat.