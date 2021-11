Fa un mes, en la meva columna El prestigi, feia referencia a les paraules del Major Trapero el Dia de les Esquadres, on demanava respecte al treball dels Mossos per preservar-ne el prestigi. D’això en fa trenta dies i la situació no deixa d’empitjorar per al “prestigi” dels Mossos i per a la credibilitat del cos davant dels ciutadans. El cas és greu. Molt greu.

Nou persones de bé. Nou catalans que lluiten pel seu país foren detinguts, empresonats provisionalment i s’han passat dos anys encausats per terrorisme i amb l’amenaça de molts anys de presó. Tot això a partir d’uns informes policials, redactats per agents dels Mossos.

Quan el cas dels nou de Lledoners ha arribat a judici, l’acusació ha decaigut, els agents no han demostrat les seves acusacions i els 9 de Lledoners han estat absolts pels jutges.

Aquella matinada del 2019 a la porta de Lledoners, jo també hi era i si l’Eduard i els altres foren escollits com a caps d’esquila, també ho podia haver estat jo… i en Miquel, i l’Albert, i l’Emília… i tants milers que exercíem el nostre dret de protesta pel trasllat dels presos polítics a Madrid per ser condemnats. I, no ho oblidem, ho foren pels informes falsos d’un coronel de la Guardia Civil conegut pels seus atestats falsos.

Els Mossos que han fet un informe fals en contra de nou ciutadans de Catalunya han de ser expulsats del cos o condemnats a la mateixa pena que demanaven per a l’Eduard i companyia per mala praxi. Els servidors públics han de ser honrats i si, com en aquest cas, es demostra que no ho han estat, han de respondre per les seves accions.

La Generalitat està obligada per conveni a defensar als seus treballadors -en aquest cas els Mossos- però de la mateixa manera que una caixera de supermercat serà sancionada o acomiadada si estafa als clients, també els Mossos han de ser depurats quan tenen la barra d’acusar falsament davant la “justícia” espanyola, a ciutadans innocents.

Els Mossos, com tots els agents de l’ordre treballen amb armes i també amb bolígrafs. Hi ha una llarga llista de joves que han perdut ulls, testicles o patit detencions arbitràries per acció de la policia. De tota la policia, no. D’una minoria d’agents sense escrúpols. Es pot dir perquè hi ha una sentència que ho assevera.

Qualsevol cos de l’administració mereix la seva credibilitat servint bé al ciutadà. És indefensable -prengui nota honorable President de la Generalitat- que agents que porten l’escut de Catalunya, actuïn com ho fa el feixisme uniformat espanyol.