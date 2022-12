L’oposició de la Pobla de Claramunt bloqueja la recuperació d’un milió d’euros per a la inversió pública

El ple municipal celebrat ahir a l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt recollia, entre els seus punts de l’ordre del dia, l’aprovació de diferents expedients de modificació de crèdit que permetessin incorporar a la despesa pública un milió d’euros del romanent municipal. En tot cas, des de l’oposició es votava en contra d’aquestes propostes que estaven destinades a finançar un total de 10 projectes de millora urbana i de serveis del clavegueram i de l’enllumenat a diferents punts del municipi.

La voluntat de l’equip de govern era recuperar una part del romanent municipal, la capacitat líquida de despesa de la qual disposa el consistori provinent d’exercicis anteriors, per a afrontar diferents inversions que, en bona part, han estat consensuades amb els veïns i veïnes. Habitualment, aquest romanent s’ha de dedicar, exclusivament, a eixugar deute públic. En tot cas, pel que fa a la Pobla de Claramunt, com que l’Ajuntament no es troba endeutat, aquests diners es trobaven “congelats” sense possibilitat de dedicar-los a serveis o a inversions necessàries al municipi.

La suspensió de les regles fiscals

La crisi econòmica provocada per la pandèmia obria una solució a la situació d’estancament del romanent municipal, ja que el govern central decidia suspendre les regles fiscals, la normativa que restringeix l’ús d’aquests diners per a l’eliminació d’un endeutament que a la Pobla de Claramunt és inexistent. En tot cas, els vots contraris del grup d’Avancem per la Pobla (Junts) i del regidor no adscrit han provocat que el govern municipal, que es troba en minoria, no pugui rescatar per a la despesa pública aquest, aproximadament, d’un milió d’euros.

Una part de les actuacions previstes venien a satisfer millores detectades en les trobades mantingudes entre representants del govern municipal i veïns i veïnes dels barris de Sant Andreu i Can Solà. A més, també es preveien diferents mesures per a la reducció de la despesa energètica a través de la instal·lació de tecnologia LED en diversos punts de l’enllumenat públic i la millora del clavegueram del carrer Soldevila.

Un cop finalitzat el ple, l’alcalde, Antoni Mabras, mostrava la seva sorpresa davant el rebuig d’aquestes actuacions assegurant que “fa aproximadament 40 dies que es van comunicar als regidors a l’oposició en el marc de la Comissió de Projectes per tal que valoressin, fessin aportacions o perquè parlessin amb els veïns i veïnes afectades. No han fet res d’això. És més, és el grup d’Avancem el que proposa que es busqui una solució a la situació del clavegueram carrer Soldevila, un projecte de serveis bàsics. I, així i tot, han optat per votar en contra d’aquests projectes essencials per al dia a dia de tants veïns i veïnes”.