L’IRPH, de nou, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea

En el tema de la possible nul·litat de l’IRPH ens trobem en el dia de la marmota. Quan es va publicar la Sentència del TJUE que resolia les qüestions prejudicials sobre aquest índex de referència de préstecs hipotecaris, el passat mes de març de 2020, vaig escriure un article (publicat el 23 d’abril) on afirmava que aquesta resolució obria la porta a les reclamacions de nul·litat per abusivitat, porta que havia quedat tancada pel Tribunal Suprem en la sentència de 14 de desembre de 2017. Doncs, he de reconèixer, a desgrat, que m’equivocava. No va ser així, ja a finals del mes d’abril de 2020, la Secció 15ª de l’Audiència Provincial de Barcelona -qui té atribuït el coneixement d’aquestes qüestions va dictar una sorprenent Sentència capgirant, des del meu punt de vista, tota l’argumentació de la Sentència europea, per acabar donant la raó a l’entitat financera. La Sentència de l’Audiència es dicta com si no hagués tingut lloc la de 3 de març del TJUE, ens torna a deixar allà on estàvem, exactament igual que abans de que s’elevessin les qüestions prejudicials al Tribunal de la UE.

Quelcom semblant ha passat amb el Tribunal Suprem, en quatre sentències dictades el passat mes de novembre de 2020 ha arribat a la mateixa conclusió que l’Audiència de Barcelona, però aquí, com no podia ser d’altra manera, ha elaborat una mica més els arguments, afirmant que la clàusula pot ser no transparent però això no vol dir que sigui abusiva, i en tots els casos analitzats, no es considera abusiva i per tant, vàlida.

Innovador, certament, però, al meu parer, les sentències del Suprem inapliquen la jurisprudència del TJUE, inclosa la sentència dictada el passat 3 de Març de 2020, cosa que no podia portar a cap més resultat que el que ha passat: el plantejament d’una nova qüestió prejudicial pel mateix Jutjat que ja va plantejar la resolta per aquella sentència del TJUE. Tornem, doncs, a la casella de sortida, caldrà esperar de nou a veure que resol ara el TJUE. Estem, doncs, en el que deia al principi de l’article, els consumidors no desperten/despertem del dia de la marmota pel que fa referència a la possible nul·litat de l’IRPH…