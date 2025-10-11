L’incendi d’un vehicle a Montbui, deixa una línia elèctrica i una façana calcinada

La matinada d’aquesta nit de divendres a dissabte, s’ha incendiat un vehicle a Sta. Margarida de Montbui, que ha afectat a una línia elèctrica i a la façana d’un edifici.
Els Bombers han rebut l’avís a les 5:16 h de la matinada, i dues dotacions s’han desplaçat a l’Avinguda de la Mercè -lloc on han ocorregut els fets-, per extingir el vehicle. Un cop allà, han pogut comprovar que el vehicle cremava totalment, deixant també la façana que tenia a sobre calcinada.
Més enllà de la façana, el vehicle i la línia de baixa tensió que estava per sobre del vehicle, no hi ha hagut més afectacions.
Els Bombers han finalitzat el servei a les 5:50 h i han avisat a la companyia elèctrica segons s’ha malmès la línia de baixa tensió.