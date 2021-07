L’incendi de Santa Coloma ja ha afectat 1.100ha i continua inestable

L’incendi que va començar ahir a Santa Coloma de Queralt continua actiu i s’estén ja per un perímetre de 1.100 hectàrees, amb 10 quilòmetres de flancs i 2 quilòmetres de cap. Des del Centre de comandament avançat a Santa Coloma de Queralt, aquest matí, el Conseller Joan Ignasi Elena ha pronosticat que “serà un dia complicat i molt llarg, en què s’haurà de treballar molt dur amb l’objectiu que el cap de l’incendi no avanci”. I és que, donada l’extensió del foc, “són moltes les necessitats per anar cobrint possibles represes que es vagin produint al llarg del dia”.

Els canvis d’orientació del vent compliquen les tasques d’extinció, ha precisat l’inspector David Borrell, cap dels Bombers de la Generalitat: “Ahir bufava ponent, ara (a les 8.30 h) és de sud-oest i al migdia serà de sud, cosa que vol dir que pot empènyer l’incendi cap al nord”, tot i que també ha apuntat que la intensitat de l’incendi és “lleugerament inferior” a la que presentava ahir. No obstant això, la grandària del perímetre i la seva inestabilitat, especialment al flanc esquerre, i el mosaic de terreny agrícola i taques forestals, que precisen tècniques d’extinció diferents, anticipen un dia dur de treball al gairebé un centenar de dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat que treballaran avui en aquest incendi, acompanyades per 15 dotacions aèries dels Bombers i del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Agents Rurals; Mossos d’Esquadra, policies locals i Guàrdia Civil; 26 dotacions de la Unidad Militar de Emergencias (UME); Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Protecció Civil, Creu Roja i ADF’s. Es compta també amb els agricultors de la zona per operar maquinària pesada tot llaurant i obrint espais segurs per als efectius d’extinció d’incendis i per tallar l’avenç del foc.

Pel que fa a l’operativitat, la prioritat pel dia d’avui és tallar l’avenç del cap de l’incendi i evitar que el flanc dret s’obri en direcció esquerra i, a la vegada, que el flanc esquerre esdevingui el cap de l’incendi i empenyi les flames en direcció al municipi de Tous. Durant la nit s’ha treballat en focus secundaris del flanc dret. A instàncies de seguretat, s’ha incrementat la zona d’evacuació de masos aïllats, que comprèn ja tot el sector entre la C-241c en direcció sud i est fins a Santa Margarida de Montbui. Les edificacions afectades per les flames continuen essent les mateixes que ahir. Pel que fa a les afectacions al trànsit, la B-220 continua tallada en ambdós sentits al seu pas pel municipi afectat pel foc.

Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d’EMERGÈNCIA-1 el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT

Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT s’està fent seguiment dels incendis i de les accions a prendre amb els municipis de la zona i els serveis d’emergències. També s’ha activat el personal tècnic de la operativa territorial de Protecció Civil per desplaçar-se als incendis.

Les unitats de suport logístic de la Creu Roja també han estat activades tant a la zona de la Conca de Barberà com a l’Empordà.

Recordeu que cal evitar desplaçar-se a la zona dels incendis per no dificultar les tasques dels serveis d’emergència, i que cal seguir sempre les indicacions dels bombers i els cossos policials pel que fa a desallotjaments o confinaments preventius.