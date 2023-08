Limitacions a Cabrera d’Anoia: l’aigua només arriba a les llars de les 12 del migdia a les 5 de la tarda

L’aixeta de les llars de Cabrera d’Anoia fa setmanes que només raja de les 12 del migdia fins a les 5 de la tarda. La sequera és la principal causa, que ha provocat que el pou del qual tibaven quedés eixut, però també la falta de manteniment prolongat d’una xarxa obsoleta, construïda als anys 50 amb fibrociment. El maig passat van començar amb restriccions i, si bé ara ja han construït un pou nou, l’ACA només els permet un topall d’extracció. De moment, ja porten 500.000 euros en factures de camions cisterna per abastir-se i assenyalen que la solució definitiva serà la connexió a la xarxa ATL que costarà 1,8 MEUR. Una plataforma veïnal ha convocat un tall de la C-15 aquest diumenge per denunciar la situació.

El regidor d’Urbanisme i Medi Ambient de Cabrera d’Anoia, Francesc Cirera, ha explicat a l’ACN que l’estat en què es troba la xarxa de captació i subministrament del municipi no era la desitjable. En els darrers anys s’han anat fent algunes actuacions, que intentaven evitar que hi hagués fugues, però no havien arribat a arreglar el problema. “Fa vuit anys que es van començar a detectar fugues. Arreglaves una canonada i cinc metres més endavant petava la següent”, lamenta. “El govern anterior va fer una inversió de 400.000 euros per reparar alguns trams, però encara se n’han de canviar més”, afegeix.

De fet, una de les canonades per les quals arribava l’aigua abans de distribuir-la per la xarxa de subministrament estava en un estat “molt precari”, explica Cirera, i tenia moltes fugues. Encara cal substituir-la, però se n’ha construït una de provisional, d’uns cinc quilòmetres amb un desnivell de 200 metres, que passa per la superfície. “Encara hem de fer l’obra però almenys no tenim fugues”, assenyala.

L’altre punt per intentar solucionar el problema amb l’aigua de manera global és la connexió de Cabrera a la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat (ATL). El cost previst per l’obra és d’1,8 MEUR i una durada de sis mesos, però encara no tenen assegurat el finançament. Cirera explica que, de fet, la factura de tot plegat pot arribar a rondar els 3 MEUR. Als 1,8 MEUR de la connexió amb la xarxa de l’ATL s’hi hauran de sumar 800.000 euros que costarà la canonada nova, 200.000 euros del pou nou que ja s’ha fet i els 500.000 euros que ha costat el servei de camions cisterna. “Són uns diners que no hem pagat encara i que no tenim”, lamenta.

D’altra banda, l’ACA només els permet extreure aigua durant 20 hores al dia del pou nou que han construït, la qual cosa es tradueix en 650 metres cúbics d’aigua. Segons els càlculs fets, això garanteix les cinc hores d’aigua diàries a la població. Tenint en compte que el municipi passa dels 1.600 habitants de l’hivern a uns 3.000 a l’estiu, des del consistori es plantegen el nombre d’usuaris a la tardor per demanar si es poden aixecar les limitacions.

El regidor també ha explicat que a la zona de Can Ros i a les piscines els veïns hi poden anar a buscar aigua durant tot el dia en un dipòsit que han instal·lat. El municipi aquest estiu també ha decidit obrir les piscines de manera gratuïta i també s’ofereix el servei de dutxes per qui no estigui a casa durant les hores de subministrament.

Una plataforma ciutadana protestarà aquest diumenge

El tall de la C-15 de diumenge convocat per la plataforma Aigua per Cabrera busca fer visible la indignació que senten els veïns davant la situació que estan vivint -porten amb restriccions des del maig- i exigir que s’aportin els recursos necessaris per fer les obres. Els manifestants sortiran de la plaça de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia i el tall es farà a les 11 del matí. L’alcalde i altres membres del govern municipal també s’hi sumaran amb la demanda que la Generalitat i Diputació de Barcelona s’impliquin econòmicament en la millora de la xarxa.