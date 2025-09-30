L’IHC cau altra vegada amb el Barça en el seu debut a l’OK Lliga (1-4)

Resultats del Partit
Igualada Rigat HC vs Barça
OK Lliga Masculina
Per segon cop en una setmana, i a les Comes, l’Igualada Rigat va tastar l’amarga derrota davant el Barça de Ricard Ares. En aquesta ocasió, en la primera jornada de l’OK Lliga, i per 1-4, en un partit en el qual els igualadins no van gaudir, també cal dir-ho, de massa sort. En qualsevol cas, com bé deia després l’entrenador Marc Muntané, cal girar full ràpid, perquè no es viu dels èxits passats. Estem en una nova temporada, i cal posar-se les piles. Com ja ens anem acostumant, l’IHC és com un rellotge que cal donar corda cada dia, i que estrenem cada temporada.
La primera part davant els campions de lliga va ser molt igualada, i els nostres els van fer patir de valent. L’inici va ser vibrant, amb arribades constants a les dues porteries i transicions freqüents que, tot i generar ocasions, no van resultar decisives per marcar diferències. Alabart avisava amb xuts ben dirigits, molt ben aturats per l’Arnau Martínez, però al final va obrir marcador Sergi Aragonès.
Com ja va passar en la final de la Supercopa, l’Igualada va saber plantar cara, i molt bé, al totpoderós Barça. La seva alegria va durar poc, perquè el capi Roger Bars va fer l’empat poc després, mantenint la tensió i l’equilibri sobre la pista, situació que, en teoria, li convé als igualadins, sobretot a casa. L’Arnau va demostrar una vegada més la conveniència del seu fitxatge amb excel.lents aturades, especialment als xuts de Sergi Llorca, però també de Ferran Font. Es va arribar al descans amb les taules al marcador de les Comes, amb tot obert.
La segona part va ser diferent. Mica en mica els blaugrana van anar imposant el talent dels seus jugadors, i els arlequinats, malgrat intentar-ho, se’n quedaven a les portes de la culminació. El Barça tenia una marxa més, i Ignacio Alabart, després d’ocasions de Ferran i Aragonès, va posar l’1-2 en el marcador. L’Arnau no ho pot aturar tot. Al final, el talent, que ajuda a ser més efectiu, va acabar marcant la diferència. També hi va tenir molt a veure que de seguida el Barça fés l’1-3, amb un xut murri i precís de Sergi Llorca que va superar per sorpresa al porter igualadí. Aquest marcador, davant el Barça, és la sentència, per bé que els nostres ho van provar per tot arreu. Sense la sort que també fa falta en duels així. Poc abans del xiulet final, Aragonès, amb una jugada des del darrere de la porteria, va fer el definitiu 1-4.
L’IHC jugarà diumenge a les 4 i 10 de la tarda a Caldes, buscant els primers punts de la temporada. Serà el retorn del porter Arnau Martínez al que fou el seu equip fins la passada temporada, on jugava cedit pel Barça.
Els vallesans també arriben al partit després de perdre a la pista del Voltregà (4-2), i això que anaven guanyant 0-2 fins ben avançada la segona part. A les files del Caldes també hi juga l’exjugador de l’IHC Bernat Yeste.
IGUALADA RIGAT, 1 (1+0):
A. Martínez, M. Pascual, M. Carol, G. Llorens i J. Ruano. R. Bars (1), B. Llanes, M. González, M. Cañadillas. Jaume Arnau.
BARÇA, 4 (1+3):
Grau, Alabart (1), Font, Grau i Aragonès (2). Álvarez, Barroso, Llorca (1), E. Cervera.
Gols: 0-1, Aragonès (8’). 1-1, Bars (15’). 1-2, Alabart (38’). 1-3 Llorca (41’). 1-4, Aragonès (47’).