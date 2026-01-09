L’IHC cau a Reus en partit de la Champions (4-3)

L’Igualada Rigat va caure ahir a Reus per 4-3 en partit de la quarta jornada de la WSE Champions, competició en la qual els igualadins continuen amb una única victòria, i passen a ocupar la penúltima posició del grup A.
L’IHC va començar molt bé el partit, posant-se 0-2 en els primers vuit minuts, amb gols de Carol i Bars, però malgrat reduir diferències Jansà un minut després, va ser en la recta final del primer temps, en un tram de partit en el qual el Reus tenia superioritat, que va posar-se per davant en el marcador amb gols de Martí Casas i Salvat.
A la represa, Roma i més tard Marc González van tenir faltes directes per poder marcar, però Ballart va estar encertat. En canvi, Martí Casas sí que la va aprofitar, fent el 4-2. També de pilota aturada va arribar el gol de Bars que situava el 4-3 en el marcador, gràcies a un penal, i els arlequinats -millors que el Reus a la segona part- van tenir ocasions, però la sort no va acompanyar.
El proper partit dels arlequinats serà dilluns al vespre, al Palau Blaugrana davant el Barça, en el duel dels dos colíders de l’OK Lliga. La propera jornada de la Champions serà el 21 de gener, i l’IHC rebrà al Trissino italià.
REUS, 4 (3+1): Ballart, Oruste, Julià, M. Casas (2) i Jansà (1). Salvat (1), Martínez, Rojas, C. Casas, Viña.
IGUALADA RIGAT, 3 (2+1): Arnau Martínez, Matías Pascual, Joan Ruano, Roger Bars (2) i Marc Carol (1). Miguel Cañadillas, Marc González, Joel Roma, Biel Llanes. Jaume-Arnau.
Gols: 0-1, Carol (6′). 0-2, Bars (8′). 1-2, Jansà (9′). 2-2, M. Casas (20′). 3-2, Salvat (21′). 4-2, M. Casas (36′ fd). 4-3, Bars (39′ p).