L’Igualada Rigat confia amb l’empenta de Les Comes per superar la ronda classificatòria de la WS Europe Cup

El capità de l’Igualada HC Rigat, Roger Bars, va viure la Final a 4 de la Copa de la CERS de 2015 a Les Comes des de la grada. En aquella època començava a entrenar amb el primer equip, però no va poder gaudir de l’oportunitat jugar aquells partits amb un pavelló ple fins dalt.

Ara, 7 anys després, Bars lluirà el braçalet de capità en la ronda classificatòria de la WS Europe Cup que acull Igualada des d’avui divendres i fins diumenge. No es tracta d’una final a quatre, com va ser el 2015, però que Les Comes sigui la seu d’aquest triangular classificatori de la segona màxima competició europea, engresca de valent als jugadors i staff tècnic de l’Igualada Rigat.

També il·lusiona al president del club, Manel Burón, que comenta que aquest segurament és l’esdeveniment més important que acull Les Comes des d’aquella Final Four de la CERS. “La federació internacional sap que quan organitzem coses aquí, complim i ho fem bé”, comenta Burón, que afegeix que “la gent té moltes ganes d’aquesta ronda classificatòria, està il·lusionada amb l’equip i se sent molt identificada amb aquest grup de joves de la casa”.

Des del club es confia que es venguin entre 500 i 600 abonaments, que permeten gaudir dels tres partits de la ronda classificatòria per només 5€ pels socis de l’Igualada HC i 15€ pel públic general. En aquest sentit, el capità Roger Bars fa una crida a l’afició, “com més gent vingui per nosaltres és molt millor, sent un equip jove el suport del públic ens donarà molta més adrenalina per competir”.

Avui divendres, el rival més exigent

L’Igualada HC Rigat jugarà el primer dels seus dos partits avui divendres a 2/4 de 9 del vespre contra l’US Coutras (Esport+). L’entrenador arlequinat, Cesc Fernàndez, comenta que es tracta d’un rival força vetarà, amb un combinat de jugadors argentins, espanyols i francesos, “d’aquestes batalles el Coutras n’ha tingut moltes”. El més important per Fernàndez, però, és no perdre la identitat, “encara que sigui Europa serem un equip que lluitarem, que anirem a fer gols i intentarem tirar el partit endavant”.

En la mateixa línia s’expressa el capità Roger Bars, que està pendent de si haurà de jugar amb casc o no, a causa de la petita fissura al nas que es va fer en el partit contra el Noia. “De moment només tenim al cap el partit del Coutras, quan acabi ja pensarem en el RESG Welsum”.

El partit contra el conjunt alemany, a priori més senzill, però on tothom avisa que tampoc valdrà despistar-se, es disputarà diumenge a 2/4 d’1 del migdia, també en directe per la plataforma Esport+. Serà dissabte a les 7 de la tarda quan s’enfrontaran el conjunt francès i alemany.

La d’Igualada és una de les 5 seus d’aquesta primera ronda classificatòria de la WS Europe Cup. Tot i que encara no està 100% definit, es preveu que d’aquestes cinc rondes se’n classifiquin vuit equips, que sumats als vuit equips eliminats de la ronda prèvia de la Champions, disputin els vuitens de final de la competició.