L’Igualada cau a la final de la Supercopa en un partit igualat amb el Barça (1-3)

L’Igualada Rigat no va poder fer-se amb la Supercopa d’Espanya en la final disputada a les Comes davant el totpoderós FC Barcelona, que va emportar-se el títol per 1-3, en un partit que va ser molt igualat i va acabar decantant-se gràcies al talent de l’equip campió de l’OK Lliga.
Durant la primera part es va veure un joc bastant equilibrat. A l’IHC li costava anticipar-se a la defensa dels blaugrana, la línia més important de l’equip en el primer temps, ja que les millors ocasions no van venir precisament del Barça, sinò dels igualadins. Matías Pascual va tenir un parell d’ocasions molt clares, però el marcador no es va moure fins als darrers cinc minuts, amb un xut de Llorca des de la frontal de l’àrea. El refús del porter Arnau el va atrapar Marc Grau i va aprofitar l’esquena del porter igualadí al terra per a marcar el primer gol del partit.
A la represa, el joc no va canviar gaire, però el Barça ho va saber aprofitar millor. Va arribar el segon gol del campió català als set minuts de la segona part, amb un contraatac de Barroso, que xutava des de l’exterior i el refús del porter arribava a Alabart, que entrava dins l’àrea i marcava per alt. La sentència del partit arribaria poc després amb una jugada molt similar, amb el tercer gol, del jove igualadí Eloi Cervera. Els igualadins van poder reduir diferències a set minuts de la conclusió, amb una diana de Marc González després d’un potent xut de Pascual.
El proper divendres a les 9 del vespre, tots dos equips tonaran a veure’s les cares també a les Comes, en el debut de la primera jornada de l’OK Lliga.
IGUALADA RIGAT, 1: Arnau Martínez, Matías Pascual, Joan Ruano, Guillem Llorens i Marc Carol. També Roger Bars, Marc González (1), Miguel Cañadillas i Biel Llanes. Txumet Marqués.
FC BARCELONA, 3: Sergi Fernández, Ignacio Alabart (1), Xavi Barroso, Marc Grau (1) i Sergi Llorca. També Sergi Aragonés, Ferran Font, Pablo Alvarez i Eloi Cervera (1). Carles Grau.
Gols: 0-1, Marc Grau (20′). 0-2, Ignacio Alabart (32′). 0-3, Eloi Cervera (40′). 1-3, Marc González (43′).
Àrbitres: Ruben Fernandez i Ivan González.