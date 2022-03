L’Hospital Universitari d’Igualada, centre acreditat per atendre el part natural

L’Hospital Universitari d’Igualada és un dels centres de referència per atendre el part natural. Una acreditació de la que disposa des de l’any 2009 i que certifica que tant les instal·lacions del Bloc Obstètric com els professionals del servei de Ginecologia i Obstetrícia del centre estan preparats per atendre aquests tipus de parts. Però, en què consisteix el part natural? Està recomanat a totes les dones?

El part natural hospitalari, una opció per a embarassos de baix risc

Un part natural és aquell que comença de manera espontània, que evoluciona fisiològicament sense administrar cap tipus de medicació, analgèsics o epidural, i finalitza amb el naixement per via vaginal del nadó. L’assistència al part natural hospitalari permet als professionals controlar la seva evolució i el benestar fetal (mitjançant la monitorització fetal intermitent sense fil) durant el procés, i acompanyar a la gestant, intervenint només quan sigui necessari. L’objectiu és donar a la dona, a la parella i al nadó acompanyament, el màxim confort i suport, oferint mètodes naturals per l’alleugeriment del dolor com la termoteràpia, la llibertat de moviments, massatges, banys, o tècniques de relaxació entre d’altres. Tot això, sense renunciar als recursos que pot donar l’Hospital si l’evolució del part ho requereix.

Però no en tots els casos s’aconsella el part natural. Des del servei de ginecologia i obstetrícia de l’Hospital Universitari d’Igualada, expliquen que en algunes ocasions els professionals han de prendre una actitud activa pel benestar del nadó, com en casos de retard de creixement intrauterí, anomalies de posició fetal, etc. També per problemes en la mare que poden fins i tot posar en perill la seva vida, com en el cas de preeclàmpsies o eclàmpsies. No obstant, en tots aquests casos la família també pot viure amb la mateixa intensitat aquest moment, que és igual de meravellós, però que simplement requereix d’actituds mèdiques més actives per preservar la salut de la dona i el nadó.

Una decisió meditada

La decisió d’optar per un part natural cal prendre-la de manera, meditada, informada i comptant amb el suport de la parella.

La llevadora de l’Hospital Universitari d’Igualada, Laura Borrega, explica que “en els darrers anys hem viscut un canvi en com les parelles afronten l’arribada d’un nou membre a la família. Volen participar en les decisions i estan molt més informats, sobretot pel moment del part. El part és una de les experiències més intenses que pot viure una dona durant la seva vida, i necessiten tenir un gran suport durant aquest procés. Quan una parella decideix que desitgen que el seu fill o filla neixi en un part natural, és aconsellable que durant l’embaràs facin algun tipus de preparació tant a nivell físic com emocional junts, per disposar de recursos i gestionar de la millor manera aquest moment tan transcendental a les seves vides. En algunes ocasions, però, durant el procés pot haver-hi un canvi de decisió per part de la família o per consell dels professionals, o que el part no succeeixi com havíem imaginat. És important que les parelles no sentin aquest desenllaç com un fracàs, i que tinguin la capacitat d’acceptar aquest “Pla B” sense frustració ni sentiments d’haver fallat en res”.

Les dones embarassades poden demanar assessorament, també, a la seva llevadora d’Atenció Primària, que realitza el seguiment de la gestació de primera mà i els pot informar de les opcions de part. Des de l’Hospital Universitari d’Igualada es fan cada segon dilluns de mes xerrades sobre l’Atenció al part natural, que actualment es poden seguir de manera telemàtica a https://meet.csa.cat/partnatural.

Un equipament preparat

El bloc obstètric de l’Hospital igualadí disposa d’unes instal·lacions adequades per assistir el part natural, oferint un ambient càlid i confortable, amb sales individuals i polivalents per al procés de dilatació i el part. En elles hi ha dutxa, aparell de música, pilotes, màrfegues, banyera per fer la dilatació i un llit que permet a la dona adoptar diferents posicions.