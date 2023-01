L’Hospital d’Igualada atrau nous especialistes per al Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

L’Hospital Universitari d’Igualada fa un pas endavant per adaptar el servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica als nous models d’atenció, basats en l’alta especialització dels professionals. Això, permet que el professional pugui incorporar les darreres novetats tècniques i tecnològiques i millorar la qualitat de l’assistència, amb cirurgies menys invasives i una recuperació més ràpida del pacient.

La recerca de professionals especialitzats ha estat clau per donar un impuls al Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Des de maig de 2022, està dirigit pel Dr. Guillem Saló i Bru, reconegut especialista de columna vertebral, provinent de l’Hospital del Mar de Barcelona. Amb el Dr. Saló al capdavant, s’ha dotat el servei d’un equip format per una combinació de gent jove amb empenta i professionals amb experiència. L’atracció d’especialistes ha permès estructurar el servei en cinc unitats subespecialitzades, que cadascuna d’elles cobreix, respectivament, la patologia de l’àrea del genoll, maluc, peu i turmell, extremitat superior i columna vertebral. Aquesta distribució és fidel reflex de com ha evolucionat l’especialitat en els darrers 30 anys, durant els quals s’ha passat d’uns professionals versàtils que, amb unes tècniques poc sofisticades afrontaven qualsevol patologia de l’aparell locomotor, al model actual, en el qual el professional és altament qualificat en una articulació específica.

L’equip de genoll, format per quatre especialistes que cobreixen tot l’espectre de la cirurgia del genoll. Són capaços de solucionar des de lesions esportives fins a fer reconstruccions per cirurgia artroscòpia, així com cirurgia de revisió protètica, especialment en pròtesis infectades.

L’equip de maluc, amb tres professionals que ofereixen tractaments tant en la cirurgia degenerativa de maluc, com en el tractament de la patologia de maluc en l’adult jove. Són experts, també, en cirurgia de revisió protètica i tractament de les fractures que es donen al voltant d’una pròtesi de maluc.

La unitat de peu i turmell, un equip format per dos facultatius i un podòleg. El principal tret diferencial és la unitat interdisciplinària de peu diabètic, capdavantera a Catalunya, on amb la col·laboració d’altres professionals, donen un tractament integral d’una patologia tan complexa com és el peu diabètic.

La unitat d’extremitat superior formada per tres metges especialistes que cobreixen tota la patologia des de l’espatlla fins a la mà.

La unitat de columna vertebral integrada per tres professionals amb àmplia experiència, que realitzen tècniques mínimament invasives pel tractament de patologia de la columna. Conjuntament amb especialistes en reumatologia, rehabilitació i anestesistes, conformen la unitat interdisciplinària de patologia de la columna, que fa un tractament integral de la patologia de la columna oferint la millor solució per cada cas.

Un camp d’acció ampli i variat

La Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia és l’especialitat quirúrgica que tracta els problemes de l’aparell locomotor, que és l’encarregat del moviment del cos i està format pel sistema osteoarticular i el sistema muscular. Aquesta especialitat, engloba des de les fractures i luxacions per traumatisme, fins la patologia per desgast de les articulacions, passant pels problemes congènits o del creixement de l’aparell locomotor en nens, les lesions musculars i lligamentoses en esportistes i altres problemes esquelètics com podrien ser tumors o infeccions. Això fa que el seu camp d’acció sigui ampli i variat. El Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica és un dels serveis amb més activitat de l’hospital; amb una població de referència de 140.000 habitants, realitza una mitjana de 25.000 visites i més de 2.000 intervencions cada any.

Durant els darrers anys, els avenços tècnics i tecnològics han estat determinants per impulsar l’especialització dels professionals. Un exemple n’és la implantació de la cirurgia artroscòpica i mínimament invasiva, que permet reparar cartílags, lligaments o fins i tot implantar pròtesis mitjançant petites incisions. També han evolucionat els materials, amb pròtesis que cada vegada ofereixen més durabilitat, i els dissenys, més anatòmics o inclús, en alguns casos, personalitzats. Tot plegat, de la mà dels avenços tecnològics, com per exemple, l’ús de la impressió 3D per crear models a escala real de fractures o de lesions de l’os.

També són destacables altres progressos com la realitat augmentada (que no virtual), la qual té moltes aplicacions dins el camp de la cirurgia ortopèdica i traumatologia –tant en l’àmbit docent com assistencial–, així com també la cirurgia robòtica. 