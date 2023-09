L’exposició “Vil·la Romana de l’Espelt. 75 anys al descobert” al Museu de la Pell

Fins el 28 d’octubre a la sala d’exposicions temporals del Museu de la Pell es pot visitar l’exposició “Vil·la romana de l’Espelt. 75 anys al descobert. Objectes de les vil·les romanes de la Conca d’Òdena”.

A través de 49 peces del fons del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, l’exposició us convida a fer un passeig pel món romà a la Conca d’Òdena i la seva distribució territorial. A través de 4 vil·les romanes: Espelt (Òdena), Pla de la Torra (Santa Margarida de Montbui), Vilar del Met (Vilanova del Camí) i Can Roca de la Pedrissa (Igualada) coneixerem el nostre territori fa uns 2000 anys.

Fa 75 anys, durant la primavera de 1948, Joan Ainaud de Lasarte -director del Museu d’Art Modern de Barcelona- i Josep Serra i Ràfols -historiador i arqueòleg- visiten unes restes arqueològiques a l’Espelt i hi constaten l’existència d’una vil·la romana. L’any 1958 s’hi va fer la primera excavació arqueològica que ha proporcionat un conjunt arquitectònic i una col·lecció de materials que la convertiren en un referent històric de la comarca i més enllà.

Vil·la romana de l’Espelt

Els objectes més destacats trobats a les diferents campanyes d’excavació són: plats amples -de vidre i ceràmica- d’on anaven agafant viandes els comensals als banquets. Una peanya de bronze que hauria sostingut un gran vas per al vi, però més tard es va reconvertir en base per a una espelma. Un rellotge de sol arrodoneix la percepció que ens podem formar de la vida quotidiana a la vil·la.

En destaquen fragments de mosaic i pintura mural, així com un conjunt de monedes que ens parla de la riquesa de la vil·la.

El Vilar del Met

És la que es coneix de més antic: ja n’hi ha notícies des de finals del segle XIX. No obstant això, només s’hi han fet excavacions molt esporàdicament. Tenim indicis per pensar que, hi va haver una vil·la de mides considerables entre els segles I i IV dC. Els materials trobats revelen que hi havia zones de producció i emmagatzematge – fragments d’àmfores i dolis per a la producció del vi, però també fragments de vaixella fina. En destaca un flascó de perfum tan ben segellat que encara el manté en estat líquid.

Pla de la Torra

Es va descobrir l’any 1978 arran de les obres de construcció de la subestació elèctrica de Montbui. Les restes trobades corresponen a la zona de banys de la vil·la, però també hi ha objectes procedents de la residència. Entre el material hi destaca: unes agulles, un pes de teler, vaixella, una cullera, una olla, una moneda, una peça d’un pany d’arqueta i un clau. Aquests materials ens ajuden a establir que la vil·la va ser ocupada als segles II i III dC.

La vil·la romana de Can Roca de la Pedrissa està situada al municipi d’Igualada, però únicament s’ha fet alguna prospecció d’urgència i no disposem de gaire informació ni de materials representatius.