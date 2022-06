L’Espanya que vindrà

Les eleccions andaluses han fixat la foto que ens mostra com serà molt probablement l’Espanya del 2024. En dos anys a tot estirar, la dreta més extrema d’Europa governarà l’estat espanyol i l’esquerra més descafeïnada serà a l’oposició… molt lluny de qualsevol possibilitat de governar.

Tal com es veia a venir -i ho explicava fa quinze dies- l’esquerra espanyola s’ha fotut una nata de dimensions colossals. El PSOE ha perdut el seu graner de vots sense els quals és impossible que arribi mai a una majoria suficient per governar. A la seva esquerra, el caïnisme de Podemos/Comuns/Confluencias ha malbaratat una bossa de vots que, en un moment donat podrien donar un cop de mà per a fer un govern de progrés o, com a mínim, mantenir dins d’uns paràmetres raonables la deriva ultra montana d’un PP cada dia més cafre.

Què li ha agafat a aquest ara, interessant-se per la política espanyola? Direu. A mi el que facin PP i PSOE m’importa menys que un pèsol. El problema és que aquests dos partits amb els vots de Murcia, Valladolid, Almeria, Zamora o Carrascal de los Condes… són els que arriben al gobierno de España. Un govern que, al llarg dels anys, ha creat els GAL, manté una monarquia corrupta, ens ha espiat i, el que és pitjor, va muntar els atemptats de Barcelona i Cambrils de l’agost del 17. Un crim d’Estat que va provocar la mort de 16 persones, assassinades per espantar-nos.

Cap de nosaltres, ni vostè que em llegeix ni jo, no hem votat a Andalusia per raons òbvies. En canvi per als dirigents regionals del PSOE, els culpables de la desfeta socialista a Andalusia som els catalans perquè en Sánchez ens dona massa. No em feu dir per on ens dona. Així les coses, s’albira una nova tanda de “desencuentro” on els catalans -indepes o unionistes- en patirem les conseqüències en forma de retallades, manca d’inversions i, persecució política. És a dir “más de lo mismo” que hem patit els darrers 12 anys”.

Aquesta vegada però, no podrem al·legar que no ens ho podíem esperar. Tenim l’experiència d’anys on els catalans hem estat declarats els culpables de tots els mals d’Espanya. On criticar Catalunya dona vots a Castella i reprimir el català és l’objectiu final de tots els poders de l’Estat. Tenim l’experiència dels governs del corruPP i també del corruPSOE, tan semblants entre ells si es tracta de castigar Catalunya.

Comença a ser urgent independitzar-nos d’aquesta gentota que ens varen fer creure que després de la dictadura s’havia fet una “modélica Transición”, quan en realitat es va fer una pròrroga del franquisme més descarnat.