Les relacions socials: el remei que no es ven a les farmàcies

A tots ens pot passar: la feina ens provoca ansietat, passem un dol per una separació, ens hem jubilat i no trobem sentit al nostre dia a dia… Tothom, en un moment o un altre, sent malestar emocional i no sap com sortir-se’n. Des del CAP Igualada Nord un equip de professionals ens ajuden a descobrir l’autocura i a connectar amb el nostre propi benestar.

Què m’ajuda a sentir-me millor? Què m’agrada? I de jove, què m’agradava? La resposta a aquestes preguntes ens dirà quins són els nostres “actius”, és a dir, les petites coses que donen salut i benestar a les persones i a la comunitat i que sovint es basa en la relacions socials.

La psicòloga Sílvia Soler, referent de Benestar Emocional i Salut Comunitària del Cap Nord, explica: “Quan participem en una associació de veïns, fem salut. Quan els infants juguen al parc i socialitzen amb altres infants, fan salut. Quan les persones grans es troben al centre cívic i juguen a cartes o simplement xerren, fan salut. El parc, el centre cívic, la biblioteca o l’arbre sota el qual juguen els infants al parc, són actius de salut.”

Cada vegada més, els professionals de la salut recomanen “actius” com una eina terapèutica que ofereix una alternativa a la medicalització dels malestars de la vida quotidiana. Aquesta eina s’anomena “Prescripció social” i és el mecanisme pel qual un professional de la salut i un pacient identifiquen, plegats, una activitat social per a millorar la seva salut i benestar.

S’ha demostrat que fer activitats en societat i relacionar-se millora l’estat d’ànim, la qualitat de vida, i disminueix els símptomes de persones amb ansietat i estats de depressió lleu o moderada, i de persones amb sentiment de soledat o aïllament social. S’ha observat que, a més, augmenta l’autoestima, l’autoeficàcia i millora la confiança i l’estat d’ànim. L’explicació científica és clara: el vincle entre persones fa que el cervell produeixi una hormona anomenada oxitocina; l’hormona del vincle, l’amor i el benestar que ajuda a reduir els símptomes de la depressió i l’ansietat.

Estic connectada amb els meus valors? Com m’estic parlant a mi mateix? Què estic fent jo per cuidar-me? Sé quins són els actius de la meva ciutat? Cal donar-se temps per parar, escoltar-se a un mateix, conèixer-se, pensar, donar-se temps de qualitat per fer coses que ens agraden i, si pot ser, fer-les en comunitat.

5 propostes d’activitats per fer salut

Relaciona’t. Revisa les activitats dels Centres Cívics i les agendes del cap de setmana i participa-hi! Queda amb amistats per riure i xerrar des de la confiança i sent tu mateix/a. Mou-te. Carrils bicis, anella Verda, rutes saludables, grups per sortir a caminar per la ciutat… Aprofita el què t’ofereix l’entorn per moure el cos i relacionar-te. Dedica’t temps. Troba temps per fer les coses que t’agraden. Fixa’t un objectiu. Fes coses que connectin amb el teu propòsit de vida i que et motivin (estar amb la família, ajudar a la gent, escriure un llibre…). Cada moment que t’apropi a l’objectiu compta! Viu el present. Els pensaments ens porten al passat o al futur, però la vida es viu en present: és l’únic moment que existeix.

I sobretot, mou-te de 20 a 30 minuts al dia i fes una dieta mediterrània!