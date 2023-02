L’encert exterior dona una victòria al Monbus CB Igualada que li permet sortir del descens directe

IBERSOL CB TARRAGONA 59

MONBUS CB IGUALADA 73

El Monbus CB Igualada va fer un pas endavant i es va rebel·lar contra la adversitat a Tarragona. El partit no es presentava gens fàcil pels anoiencs, que visitaven la pista del cinquè classificat després d’haver perdut de manera contundent a casa contra el Santfeliuenc i amb la baixa de Sergio Quintana. Això sí, Òscar Navarro recuperava a Carles Fons, que la setmana anterior no havia pogut jugar. I es va notar. L’Igualada va fer un partit molt seriós, imposant-se en tres dels quatre parcials i guanyant sense patir en una pista molt complicada. Amb aquesta victòria l’Igualada surt de la zona de descens directe, però segueix en zona de promoció de permanència i a dos victòries de la salvació.

El CBT va començar dominant el partit, amb dos triples i un parcial de 9-0 que deixaven a l’Igualada ben descol·locat. Tot i una lleugera reacció dels visitants, que van apropar-se a quatre punts (11-7), els tarragonins van tornar a ampliar les diferències als vuit punts quan es va acabar el primer període (17-9).

La reacció definitiva de l’Igualada va arribar als primers minuts del segon quart. Un parcial de 3-9 apropava als anoiencs a només dos punts i a partir d’aquest moment i fins a la mitja part les diferències en l’electrònic no van arribar a superar els cinc punts. De fet, el Monbus CB Igualada es va arribar a posar per davant el marcador (25-26) després d’un triple de Pol Mulio, que va tenir ràpida resposta per part tarragonina que deixava el marcador amb el 28-26 al descans.

A la represa, l’equip d’Òscar Navarro va començar a prèmer el peu a l’accelerador. Després de dos minuts amb el CBT encara per davant en el marcador, un parcial de 4-15 en 6 minuts va catapultar als igualadins, que van aconseguir un avantatge de 8 punts gràcies a l’encert des de més enllà de la línia de tres punts. Els visitants, però, no van aconseguir matar el partit en aquest tercer quart i els tarragonins van escurçar distàncies abans d’acabar el període, arribant als últims 10 minuts de partit amb un resultat de 43-45.

I en l’últim període va arribar el festival anotador del Monbus CB Igualada, amb 28 punts anotats. Liderats per Edu Tejero, amb 10 punts en aquest període, i amb la gran ajuda de Carles Fons, que va acabar com a màxim anotdor del partit amb 25 punts, i Pol Mulio, que va acabar amb 13, el conjunt d’Òscar Navarro va arribar als 19 punts de màxim avantatge a falta de 4 minuts per acabar el partit. A partir d’aquí, el CBT ja només va poder maquillar el resultat i deixar l’electrònic amb el resultat final de 59-73.

Toca consolidar la dinàmica contra el Navàs

Després de la victòria a Tarragona, que de ben segur que serà un reforç moral per l’equip, el Monbus CB Igualada rep aquest proper dissabte al CB Navàs, un equip que està a mitja taula de la classificació i que en la darrera jornada es va imposar al cuer de la lliga, el CN Helios. En el partit d’anada el conjunt bagenc va guanyar còmodament per 76-52. Ara, però, la dinàmica del conjunt anoiencs és molt millor que en aquell tram de la primera volta, en què es van arribar sumar vuit derrotes consecutives.