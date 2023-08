“L’Ateneu és una entitat que està molt viva i que s’ha sabut adaptar molt bé als temps”

Entrevista a Mireia Claret, presidenta de l’Ateneu Igualadí

Em dic Mireia Claret Esteve i tinc 53 anys. Vaig néixer a Igualada, estic casada amb el Xavi i tinc dos fills, el Pol i la Martina. Professionalment em dedico al món de la banca i fa 18 anys que estic lligada a l’Ateneu Igualadí

Sereu una de les entitats protagonistes de la Festa Major. com a entitat portadora del penó. Què significa això per a l’Ateneu?

Evidentment, és un gran honor, ja que el penó simbolitza la ciutat d’Igualada. També estem molt contents perquè quan vam fer els 150 anys va ser la primera vegada que va sortir la figura del penó quan es va recuperar i el fet que després de 10 anys aquesta figura sigui una tradició vol dir que les coses es van consolidant de mica en mica i que nosaltres continuem estant actius.

Durant aquests dies també hi haurà visites guiades per l’Ateneu. Es podran visitar alguns racons amagats?

Els igualadins i les igualadines podran veure racons amagats de l’Ateneu, sobretot conèixer molt bé la història del teatre, del teatre municipal, com es va construir, quins teatres ha tingut l’entitat, i veure racons que habitualment no s’ensenyen. Per tant, sí que ens permetrà descobrir racons amagats.

Ja heu fet moltes activitats per a celebrar aquests 160 anys. N’esteu contents de com estan anant de moment?

El que hem fet és com dues parts, fins ara, la part més institucional, que seria l’exposició dels 18 objectes. També hem fet un tema més lúdic, que des del dia de Sant Joan fins ara a la Festa Major tenim la pista preparada i guarnida com si fos un espai de revetlla i allà hi hem anat celebrant concerts i espectacles. Al mes de novembre també tenim previst fer una fira de la cervesa i acabaríem l’any amb una exposició que farem del Josep Bou, què és l’Ateneu vist per Josep Bou, que crec que també serà molt interessant.

Quina és la salut de l’Ateneu actualment?

Jo crec que l’Ateneu té una molt bona salut com a entitat. Té activitat els 365 dies de l’any, acollim 27 seccions i entitats, tenim al voltant de 1.200 socis, i per tant jo crec que és una entitat que està molt viva i que s’ha sabut adaptar molt bé als temps.

Quins projectes de futur teniu?

Projectes de futur en tenim molts. Bàsicament, el que ens hem trobat és que ens estem refent del tema de la Covid. Vam estar dos anys aturats i això el que ha fet és que hi ha molts projectes que havíem començat que tot just estan en una fase molt incipient. Ens falta fer créixer i consolidar encara més tot el que és el tema del cinema, no només la projecció de pel·lícules, sinó també la presentació de documentals, altres pel·lícules fora del circuit comercial, tot el tema de col·laboració de la sala amb entitats perquè puguin projectar els seus projectes, etc.

Hem de tornar a enganxar encara una miqueta el que era el ritme del 2019. També tenim el projecte incipient, però crec que amb molt de futur, que és el projecte Malla. L’Espai Malla, que és l’espai dedicat a la tecnologia, i ara al setembre començarem un projecte que és el Precious Plàstic, que és construir unes màquines que ens ajuden a reciclar el plàstic i construir d’altres objectes. Crec que aquest és un projecte transversal amb el món educatiu, que a més a més té molt a veure amb el tema de sostenibilitat. També en el món teatral tenim projectes pensats pel 2024 i 2025, que ja els anirem presentant a mesura que surtin. I a partir d’aquí, com sempre, estem oberts a tots aquells projectes que vagin sortint, fruit una miqueta de les necessitats o de les sol·licituds dels socis. Sí que tenim un projecte que és molt interessant. Hem recuperat l’espai de l’antic Acústic i el volem reconvertir en una sala de socis del segle xxi. A nivell d’obres, jo crec que aquest és un projecte que durem a terme durant els propers dos o tres anys i crec que ens pot fer guanyar un nou espai a la ciutat.

I l’escola, ja està plenament consolidada com a escola pública?

Sí, l’escola ja està plenament consolidada i integrada dins el que és la xarxa pública, perquè ja farà pràcticament dos anys que s’hi va fer el traspàs. Pel que sé, hi ha moltes sol·licituds de pares i mares que hi volen portar els seus fills. Nosaltres estem contents que l’escola segueixi el seu camí, que és formar nens i educar els joves del futur.

En el teu cas personal, l’any que ve farà 10 anys que ets la presidenta de l’entitat. Tens ganes de seguir-la liderant?

La veritat és que han passat molt ràpid. A la Junta actual ens vam marcar un pla de treball de coses que volíem arribar a fer i encara ens en faltaran unes quantes, per tant tenim encara aquest mandat per consolidar-les i per fer-les, i no és un projecte que estigui jo sola, sinó que tinc una Junta formada per 11 persones i un equip de gent que treballa a l’Ateneu i tots estem molt engrescats en tirar-lo endavant.

Un desig que t’agradaria complir per als propers 10 anys de l’Ateneu?

D’aquí 10 anys, possiblement, jo no seré la presidenta de l’Ateneu i la Junta que hi ha, no sé si hi serà tota o parcialment. El que sí que volem fer és una bona transició. El que ens agradaria molt és deixar l’Ateneu en bones mans i amb gent que continuï fent créixer el projecte. La cultura és molt diversa, la societat és molt plural, tot canvia molt ràpid, i jo crec que un dels avantatges que té l’Ateneu és que sempre se sap adaptar. Per tant, el que sí que m’agradaria és que mai perdéssim aquesta adaptació en els temps i que hi hagués una consolidació dels projectes, aquesta consolidació del projecte del cinema o la consolidació del projecte de l’espai Malla, per exemple.