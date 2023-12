L’artista anoienca Marina Herlop, nominada als ‘Premios Goya’

Publicitat

L’artista Marina Herlop, veïna de Piera, ha estat nominada als ‘Premios Goya’ a la Millor cançó original per la banda sonora de “Chinas” la pel·lícula de la directora Arantxa Echevarría.

Marina Herlop és pianista, cantant i compositora. Ha publicat dos àlbums en solitari, Nanook i Babasha. El seu estil musical és una es podria definir com una barreja entre el classicisme i l’avantguarda, i les seves creacions barregen diferents llengües i modalitats.

Herlop ha estat l’autora d’una de les cançons que forma part de la banda sonora de la pel·lícula de “Chinas“, la història de dues nenes xineses a Madrid comptada en paral·lel, que es creuen, se separen i acaben sent vitals l’una per a l’altra. El film ha obtingut 4 nominacions als ‘Premios Goya’: Millor actor revelació per Julio Hu Chen, Millor actriu revelació per Xinyi Ye, Millor actriu revelació Yeju Ji, i Millor cançó original per Chinas de Marina Herlop.

La pierenca també ha treballat en altres projectes audiovisuals com ara Àrtic, A Little Taste o Quan arribin els marcians. A més, Herlop ha estat treballant durant tot el 2023 en el seu wordl tour ‘Stamina Herlop 2023′ amb actuacions a ciutats com Londres, Siracusa, Budapest, USA, Atenes, Mèxic…

