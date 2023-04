L’altra cara de la moda

Actualment sentim molt a parlar sobre MODA SOSTENIBLE.

Aquest nou concepte, també conegut com a Slow Fashion, és una nova filosofia de disseny i de producció tèxtil, basada en la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Cada vegada són més les empreses, petits emprenedors que se sumen a aquesta nova visió de la moda. Sovint els trobem més presents en els espais de fires, esdeveniments locals i provincials on els consumidors, comerços i totes les empreses que hi col·laboren promouen la sostenibilitat amb atractives innovacions per aquest món de la industria tèxtil i que busquen que aquesta sigui més lliure, ètica i ecològica.

Tots amb un objectiu comú: reduir el CO2.

Tot i així és un tema molt complex el qual no totes les firmes de moda ni totes les indústries i empreses, poden abordar i dur a terme perquè sigui eficaç i rendible. I les que hi són, han de seguir millorant en un marge força ampli, per desenvolupar i innovar de forma continuada per mantenir-se, però sobretot per conscienciar i reeducar al consumidor.

“Avui en dia, la indústria de la moda és la segona indústria més contaminant després del petroli”.

Quan parlem de “reeducar” el consumidor, parlem de donar-li eines, ensenyar-li un punt de visió diferent, que aprengui a valorar que no hi ha prou en adquirir peces de roba que ens presenten com a “sostenibles”, però que tots aquests conceptes són compatibles en gaudir d’allò que ens agrada.

Com la majoria dels grans projectes, per fer que perduri en el temps, s’ha de generar una bona base i aquesta serà perquè aquesta nova visió de la moda creixi.

Probablement hi haurà processos que no dependran del consumidor final però quelcom molt important i que sí està en les nostres mans, és replantejar-nos COM i QUINS són els nostres hàbits de consum i en QUÈ ens basem a l’hora de la escollir la roba que comprem.

Fer inversió en peces de llarga durada. Relativitzar la despesa que et suposa, el nombre d’usos que tindrà aquesta peça i la durada que tindrà segons els components de què estigui feta. A partir d’aquí tindràs una anàlisi del “QUÊ”.

Una altra opció en funció de la nostra necessitat i molt més visible en molts països europeus és la roba de segona mà, fins i tot el lloguer de peces en concret. És molt habitual trobar botigues d’aquest tipus de roba, roba reciclada i conservada en perfecte estat. El consum d’aquest tipus de botigues en aquests països, està per sobre del 40%.

Comencem doncs a analitzar, identificar i a conèixer les nostres necessitats, basant-nos en el nostre dia a dia. És important que aprenguis a comprar menys i millor.

La importància d’aprendre a invertir.

I tu, et sumes a donar una segona vida a la roba que ja no vols?