L’Ajuntament de Piera incorpora al pressupost municipal prop de 8 milions d’euros del romanent de tresoreria

El Ple de l’Ajuntament de Piera va aprovar a finals del mes passat una aportació extraordinària de 7.906.492,25 euros al Pressupost municipal provinents del romanent de tresoreria. La decisió del Govern Municipal permetrà destinar aquests diners a un seguit d’actuacions destinades a millorar els serveis i equipaments i a realitzar inversions que, d’una altra manera, haguessin tingut un termini d’execució excessivament llarg.

Es segueix amb l’asfaltatge dels barris

Dels pràcticament 8 milions d’euros de romanent que es destinaran a la millora de serveis i equipaments, 2,3 milions es destinaran a seguir asfaltant diverses vies del municipi. En aquest cas, no serà tant a nivell de barris o carrers de l’interior del municipi, sinó de vies principals com la carretera de Can Aguilera, la carretera de Camí Romeu i la carretera de Can Bou, que connecten la carretera B-224 amb els nuclis del Bosc de l’Àliga-Can Martí-Ca n’Aguilera, Can Claramunt i Can Bou.

Segons l’alcalde de Piera, Josep Llopart, aquest és un projecte que “es considera necessari i urgent per l’estat actual dels vials i per garantir la seguretat de vehicles i vianants”.

Aquest pla d’asfaltatge es suma al que ja es va fer l’any passat al nucli del municipi i que es segueix portant a terme en alguns barris.

Reurbanització del carrer de l’Estació

Un altre dels projectes que es tiraran endavant amb el romanent disponible és la urbanització del carrer de l’Estació, una via molt transitada i que es transformarà en una via d’una sola plataforma, més adaptada als vianants, i fent de l’entorn de l’estació una zona més moderna. A més, es soterraran les línies elèctriques i telefòniques i s’instal·laran diverses càmeres de videovigilància.

Zones esportives i de lleure

Altres projectes que es podran desenvolupar amb aquests diners seran la construcció, d’un nou skate park al parc de la Plana, a la vora del pump truck que es va fer l’any passat. El nou skate park es construirà seguint les indicacions dels joves del poble, que a través d’un procés de participació, han decidit quina era la millor manera de distribuir-lo. “Aquesta actuació també ens servirà per endreçar la zona d’aparcament”, explica Llopart.

A més, en l’àmbit de l’esport, l’Ajuntament de Piera també vol tirar endavant un dels projectes més ambiciosos que té el municipi per endavant, com és una nova zona esportiva a la zona de Can Bonastre. De moment, es vol arribar a un acord per tirar-la endavant amb tots els grups municipals del consistori perquè, passi el que passi a les eleccions de l’any que ve aquest sigui un projecte que es tiri endavant sigui quin sigui el proper govern municipal. El projecte inicial preveu una gran pista poliesportiva, que englobaria amb tres pistes en un mateix recinte (com la pista poliesportiva d’Igualada), una pista d’atletisme i un camp de futbol. “Volem que sigui un projecte de tots, no només d’aquest govern municipal”, explica l’alcalde Josep Llopart.

Segona fase del polígon industrial

Més enllà del romanent, i dins del pressupost ordinari, hi havia la segona fase d’adequació del polígon industrial. “El que fem és urbanitzar tota la banda de l’Esclat en amunt, fins a la carretera de Ca n’Aguilera, on hi farem una vorera per sota el pont de ferrocarrils”. L’any passat ja es va fer una primera fase que anava de l’Esclat en avall ja s’hi va actuar l’any passat.

Canvis al projecte de la Plaça de la Creu

Un projecte que també estava previst a Piera per l’any passat però que finalment no es va tirar endavant és el de la Plaça de la Creu. Els veïns de la zona es van mostrar disconformes amb el primer projecte presentat per l’Ajuntament i després de refer-lo, ara tirarà endavant. Ara, després d’un procés de participació s’ha decidit retornar a com era la plaça anys enrere. “Recuperem uns fanals que ara eren al cementiri, recuperem una font que hi havia amb un petit estany d’aigua. Posem en valor com havia estat temps enrere. Hem passat d’un projecte amb una plaça molt moderna a un altre que recupera la plaça com era fa molts anys. Però ja està bé també, si tots els veïns estan contents”, explica Llopart.

Canvi d’onze parcs

Piera té una cinquantena de parcs entre el nucli i els seus barris. Doncs bé, d’aquests, onze tindran alguns canvis durant aquest any. Un és el Parc de Víctor Rius, que a través del Consell d’Infants s’ha decidit destinar 60.000 euros per fer-hi canvis. Els altres 10 parcs estan als barris, excepte un que és dins el nucli, es remodelaran sencers amb una partida de més de 200.000 euros.

Nous vehicles per la brigada

Com ja es va fer també l’any passat, la brigada municipal incorporarà nous vehicles. En aquest cas seran un camió, una furgoneta i una màquina excavadora, que suposaran una inversió de 200.000 euros.

Nova oficina d’atenció al ciutadà i més càmeres de videovigilància

Des de l’Ajuntament pierenc també s’ha encarregat ja la redacció del projecte de la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà, que estarà situada a l’edifici de l’antic Centre d’Atenció Primària. El projecte es preveu que es pugui executar l’any que ve.

Per altra banda, després de parlar-ho amb Mossos d’Esquadra i Policia Local, també hi ha una partida de 60.000 per posar càmeres que permetin la lectura de matrícules a l’entrada i sortida dels barris.