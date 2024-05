La Pobla reclama al departament d’Educació que mantingui la creació de l’institut escola

El 7 de febrer de 2023, el director General de Centres Públics, el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Vegueria del Penedès, i la directora del Departament d’Educació de la Vegueria del Penedès, visitaven la Pobla de Claramunt i es reunien amb el govern municipal i l’equip directiu de l’Escola Maria Borés per a informar-los de la decisió ferma de construir l’institut escola a la població, tal com havien sol·licitat el consistori i la comunitat educativa.

Aquest projecte naixia de l’equip de govern a l’Ajuntament l’any 2020. Per aquest motiu el ple del 18 de maig del 2022 aprovava la cessió al Departament d’Educació dels terrenys de propietat municipal adjacents a l’actual escola. De la mateixa manera, i amb la voluntat d’impulsar la creació del nou centre, el consistori es comprometia a aportar una tercera part del pressupost necessari per a la redacció del projecte i per a la seva construcció, una despesa que habitualment assumeix de manera íntegra la Generalitat.

El març del 2023, l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt va rebre el primer esborrany del conveni per a la creació de l’institut escola i proposava diferents modificacions formals en el text, tot i mostrar el seu acord amb el contingut. Des d’aquell moment no s’ha rebut cap altra resposta per part del Departament d’Educació a les reiterades comunicacions emeses pel consistori.

Davant la manca d’avenços en el projecte, l’Ajuntament reclama públicament del Departament que s’atengui als compromisos assolits tant amb el consistori com amb l’Escola Maria Borés. Durant tots aquests anys el municipi ha invertit temps i diners per fer realitat la construcció d’aquest edifici, complint amb tots els processos administratius i legals necessaris.